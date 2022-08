Infinix Zero Ultra 5G जल्द भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकता है। यह Infinix का सबसे प्रीमियम फोन होगा, जो 180W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। पिछले दिनों इस फोन के बारे में लीक सामने आई थी। इस फोन से जुड़ी अब एक और नई लीक सामने आई है। इसमें 200MP कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा फोन के अन्य फीचर्स भी सामने आए हैं। आइए, जानते हैं इनफिनिक्स के इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन के बारे में.. Also Read - Infinix Zero Ultra नाम से आएगा 180W चार्जिंग वाला फोन! भारत में लॉन्च से पहले कीमत लीक

टिप्सटर पारस गुगलानी ने Infinix के इस अपकमिंग फोन की डिटेल्स शेयर की है। टिप्सटर ने TechArena24 नाम से YouTube चैनल के माध्यम से इस फोन की डिटेल्स शेयर की है। फोन में पंच-होल डिजाइन वाला डिस्प्ले दिया जाएगा। हालांकि, इसका लुक Tecno Phantom X की तरह नहीं है, लेकिन इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स अच्छे लग रहे हैं।

Infinix Zero Ultra 5G के फीचर्स

Infinix Zero Ultra 5G में 6.7 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसके सेंटर में पंच-होल डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो Infinix Zero 5G में मिसिंग था। फोन की फिनिशिंग भी इस सीरीज के बेस मॉडल की तरह हो सकती है।

इस फोन का मेन अट्रैक्शन 180W फास्ट चार्जिंग के साथ-साथ 200MP कैमरा होगा। इस फोन में कंपनी 4,700mAh की बैटरी यूज कर सकती है। फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज को सपोर्ट कर सकता है। फोन के प्रोसेसर के बारे में डिटेल्स सामने नहीं आई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें MediaTek Dimensity प्रोसेसर यूज किया जा सकता है। यह फोन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड XOS के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

Infinix Zero 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का प्राइमरी कैमरा 200MP का होगा। इसके अलावा फोन में एक प्रोट्रेट और एक तीसरा लेंस दिया जाएगा। साथ ही, बैक में LED फ्लैश लाइट भी दी जाएगी। यह फोन 32MP सेल्फी कैमरा के साथ आ सकता है। इनफिनिक्स का यह फ्लैगशिप फोन सिंतबर या अक्टूबर में भारत समेत ग्लोबली पेश किया जा सकता है।