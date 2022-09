Infinix Zero Ultra 5G स्मार्टफोन अगले महीने लॉन्च होगा। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट कंफर्म की है। लंबे समय से कंपनी के इस फ्लैगशिप फोन के बारे में जानकारियां सामने आ रही थी। यह फोन 200MP कैमरा, 180W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आ सकता है। साथ ही, सामने आई नई जानकारी के मुताबिक, इस फोन में 60MP का सेल्फी कैमरा और OLED डिस्प्ले पैनल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी ने Zero सीरीज में अपना पहला 5G फोन साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। अब कंपनी इस सीरीज का Ultra फोन भारत समेत कुछ देशों में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Also Read - Infinix Zero Ultra 5G की लॉन्चिंग कंफर्म, 200MP कैमरे और 180W फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी के साथ इस दिन देगा दस्तक

Zero Ultra 5G Launch Date

Infinix ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कंफर्म किया है कि Zero Ultra 5G को अगले महीने 5 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। GSMArena ने इनफिनिक्स के इस अपकमिंग फोन के कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं। इसमें नॉच फीचर वाला सेल्फी कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा। साथ ही, यह फोन कर्व्ड डिस्प्ले डिजाइन के साथ आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 60MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाजेशन फीचर को सपोर्ट करेगा। Also Read - Apple Sale हुई भारत में शुरू, iPhone 14 के साथ MacBook और दूसरे प्रोडक्ट पर मिल रहा तगड़ा Discount

iPhone 14 Pro वाला सेल्फी कैमरा फीचर!

इस साल लॉन्च हुए Motorola Edge 30 Ultra, Moto Edge 30 Pro और Huawei Nova 10 में भी 60MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिनमें OIS फीचर नहीं मिलता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह इंडस्ट्री का पहला स्मार्टफोन होगा, जिसमें 60MP OIS फीचर वाला सेल्फी कैमरा मिलेगा। इस साल लॉन्च हुए iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में OIS फीचर वाला सेल्फी कैमरा मिलता है। हालांकि, आईफोन में 12MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

Infinix Zero Ultra 5G के फीचर्स

Infinix Zero Ultra 5G के फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। फोन के बैक में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। साथ ही, यह फोन 180W फास्ट चार्जिंग फीचर और 4,500mAh बैटरी के साथ आएगा। कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन की बैटरी 4 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगा। Infinix Zero Ultra 5G में MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर और 8GB RAM मिलेगा। फोन में 256GB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा।