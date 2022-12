Infinix Zero Series के दो नए फोन भारत में लॉन्च हुए हैं। इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए Infinix Zero 5G के अपग्रेड मॉडल Zero Ultra 5G के साथ-साथ Zero 20 4G भी पेश किए गए हैं। ये दोनों स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ग्लोबली लॉन्च हुए हैं। इन दोनों फोन की खास बात ये है कि Infinix Zero Ultra 5G में 200MP कैमरा और 180W सुपरफास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, Infinix Zero 20 में 60MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। Also Read - अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होगा Infinix Zero सीरीज का यह तगड़ा स्मार्टफोन, 60MP सेल्फी कैमरा से होगा लैस

इनफिनिक्स पहली कंपनी है जिसने 200MP रियर और 60MP सेल्फी कैमरा वाला फोन भारत में लॉन्च किया है। साथ ही, 180W चार्जिंग फीचर फिलहाल भारत में अब तक लॉन्च हुए किसी फोन में नहीं है। Also Read - 200MP कैमरा और 180W फास्ट चार्जिंग के साथ 20 दिसंबर को लॉन्च होगा Infinix Zero Ultra!

Infinix Zero Ultra 5G के फीचर्स

इनफिनिक्स के इस प्रीमियम स्मार्टफोन में 6.8 इंच का FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन के डिस्प्ले का रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। फोन में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। Also Read - Infinix Zero सीरीज की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन

यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन का मुख्य आकर्षण 200MP का मेन कैमरा और 180W फास्ट चार्जिंग फीचर है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 0 से 100 प्रतिशत चार्ज महज 12 मिनट में हो जाता है। इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन में 4,500mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा।

Infinix Zero Ultra के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 13MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। इसका मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन फीचर को भी सपोर्ट करता है।

Infinix Zero 20 के फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके साथ 8GB RAM और 128GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। इसमें 4,500mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। यह 60MP सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च होने वाला पहला फोन है। इसका सेल्फी कैमरा भी OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन फीचर को सपोर्ट करेगा। इसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ 13MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है।

Infinix Zero Series की कीमत

इस सीरीज का प्रीमियम फोन Infinix Zero Ultra 5G एक ही स्टोरेज वेरिएंट 8GB RAM + 256GB में आता है। इसे दो कलर ऑप्शन Coslight Sliver और Genesis Noir में खरीद सकते हैं। इस फोन की कीमत 29,999 रुपये है और इसकी पहली सेल 25 दिसंबर को दिन के 12 बजे Flipkart पर आयोजित की जाएगी। वहीं, Infinix Zero 20 भी एक ही स्टोरेज वेरिएंट 8GB RAM + 128GB में आता है। इसे तीन कलर ऑप्शन- Green Fantasy, Glitter Gold और Space Grey में खरीदा जा सकता है। इस फोन की कीमत 15,999 रुपये है और इसकी पहली सेल 28 दिसंबर को Flipkart पर आय़ोजित की जाएगी।