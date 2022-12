Infinix Zero Series की भारत में लॉन्चिंग कन्फर्म हो गई है। इसे 20 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन आ सकते हैं। कल यानी 7 दिसंबर को कंपनी ने एक पोस्टर शेयर कर सीरीज की लॉन्चिंग डेट बताई है। साथ ही Zero Ultra के लिए Coming Soon पोस्टर शेयर किया है। वहीं, आज लोकप्रिय टिप्स्टर Ankit ने Infinix Zero Ultra की लॉन्च डेट अनाउंस की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि इसे भी 20 दिसंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। आइये, स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन और लॉन्चिंग डिटेल जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Infinix Zero सीरीज की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन

Infinix Zero Ultra Launch in India

Infinix Zero Series में एक अल्ट्रा मॉडल भी आने की उम्मीद है। इस सीरीज को भारतीय बाजार में 20 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस कारण उम्मीद है कि Infinix Zero Ultra भी इस सीरीज के साथ देश में एंट्री लेगा। साथ ही टिप्स्टर ने भी इसी दिन फोन की लॉन्चिंग को टिप किया है। Also Read - Infinix Hot 20 Play की पहली सेल आज, मिलेगा 1500 रुपये तक डिस्काउंट

डिवाइस 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च हो सकता है। बता दें कि यह हैंडसेट पहले से ही कई बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस कारण लॉन्चिंग से पहले फोन के सभी स्पेसिफिकेशन पता हैं।

फोन के स्पेसिफिकेशन

इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का Full HD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 2400×1080 और रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 900 nits है। स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 920 SoC दिया गया है। हैंडसेट Android 12 पर बेस्ड XOS 12 पर रन करता है।

कैसा है कैमरा सेटअप?

फोटोग्राफी के लिए इस फोन के बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। डिवाइस में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलता है।

स्मार्टफोन लॉक और अनलॉक करने के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। डिवाइस में 180W फास्ट चार्जिंग वाली 4500mAh की बैटरी दी गई है। फोन में मिलने वाले 200MP का कैमरा और 180W फास्ट चार्जिंग इसकी खासियत है।