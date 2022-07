Infinix ने पिछले सप्ताह 180W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की घोषणा की थी। कंपनी के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक, यह चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4 मिनट में 4,500mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन को 50 प्रतिशत तक चार्ज कर देगी। इसे जल्द ही अपकमिंग स्मार्टफोन में यूज किया जा सकता है। Infinix के इस अपकमिंग फोन की डिटेल सामने आई है। इसे Infinix Zero Ultra के नाम से पेश किया जा सकता है। यह कंपनी के पहले 5G स्मार्टफोन Infinix Zero 5G का अपग्रेडेड मॉडल होगा। Also Read - Infinix Note 12 5G सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगा 108MP का सुपर कैमरा

टिप्स्टर पारस गुलानी ने इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल शेयर की है और बताया कि इसे जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। फोन में 4G नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही, यह 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज सपोर्ट के साथ आएगा। इसकी कीमत 25 हजार रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच हो सकती है। फोन में 180W Thunder चार्जिंग फीचर मिल सकता है। Also Read - Infinix Note 12 5G स्मार्टफोन 12 जुलाई को होगा भारत में लॉन्च! मिलेंगे ये दमदार स्पेसिफिकेशन

Also Read - Infinix लाया 180W फास्ट चार्जर, चुटकियों में चार्ज होगा फोन

Infinix Zero 5G के फीचर्स

भारत में लॉन्च हुए Infinix Zero 5G को 19,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 19,999 रुपये है और यह एक ही स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128GB में आता है। Infinix Zero Ultra के कुछ फीचर्स Infinix Zero 5G की तरह हो सकते हैं।

Infinix Zero 5G में 6.78 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैम्प्लिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। फोन में पंच-होल कैमरा डिजाइन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

इनफिनिक्स का यह फोन MediaTek Dimensity 900 5G प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। फोन में 5,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। यह Andrid 12 पर काम करता है।

Infinix Zero 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 48MP का है। इशके साथ 13MP का प्रोट्रेट और 2MP का बोके ह लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए इस फोन में 16MP का कैमरा मिलता है। Infinix Zero Ultra में भी 48MP का कैमरा मिल सकता है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसके किसी भी फीचर की डिटेल शेयर नहीं की गई है।