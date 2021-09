Infinix Zero X सीरीज में लॉन्च हुए तीन धांसू फोन, मिलेगा शानदार कैमरा फीचर

Infinix Zero X, Zero X Pro और Zero X Neo स्मार्टफोन लॉन्च हो गए हैं। कंपनी ने इस तीनों स्मार्टफोन में कैमरा फीचर्स पर फोकस किया है। इसमें पेरीस्कोप लेंस दिया गया है, जो ब्रांड की गैलीलियो एल्गोरिथ्म इंजन फीचर के साथ आता है। इनफिनिक्स की मानें तो इस सेटअप की मदद से यूजर्स चांद की भी हाई रेजलुशन फोटो खींच सकते हैं। Infinix Zero X सीरीज में डुअल सेल्फी फ्लैश के साथ 45W की चार्जिंग भी मिलती है। इन स्मार्टफोन्स के साथ कंपनी ने XE20 और XE25 TWS ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। Also Read - Infinix Zero X और Infinix Zero X Pro जल्द होंगे लॉन्च, गूगल प्ले लिस्टिंग में हुआ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

Infinix Zero X, Zero X Pro, Zero X Neo price in India

इनफिनिक्स ने इन तीनों स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, GSMArena की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कीमत 300 डॉलर (लगभग 22,100 रुपये) के आसपास होगी। जीरो एक्स स्मार्टफोन दो कलर- Nebula Black और Starry Silver में आएगा। वहीं जीरो एक्स प्रो नेबुला ब्लैक, स्टैर्री सिल्वर और Tuscany Brown hues में आएगा, जबकि Neo वेरिएंट तीन कलर- Nebula Black, Starry Silver और Bahamas Blue shades में आएगा। Also Read - Infinix Zero X होगा इस तारीख को लॉन्च, मिलेगा 'सुपर मून मोड' वाला कैमरा

जीरो एक्स के स्पेसिफिकेशन्स

डुअल सिम सपोर्ट वाला यह फोन Android 11 पर आधारित XOS 7.6 पर काम करेगा। इसमें 6.67-inch का full-HD+ (1,080×2,400 pixels) AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगा। फोन MediaTek Helio G95 प्रोसेसर पर काम करेगा और इसमें 8GB RAM का ऑप्शन मिलेगा। हैंडसेट ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 64MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8MP का 60x periscope लेंस मिलेगा। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

हैंडसेट 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकेगा। फोन को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

इसके प्रो वेरिएंट में 6.67-inch का full-HD+ (1,080×2,400 pixels) AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 108MP का है। फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 128GB और 256GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें ज्यादातर फीचर्स स्टैंडर्ड वर्जन वाले ही हैं।

इनफिनिक्स जीरो एक्स नियो स्पेसिफिकेशन्स

डुअल सिम सपोर्ट वाला यह फोन Android 11 पर बेस्ड XOS 7.6 पर काम करता है। इसमें 6.78-inch का full-HD+ (1,080×2,460 pixels) IPS डिस्प्ले मिलता है, जो 20.5:9 आस्पेक्ट रेशियो और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन MediaTek Helio G95 प्रोसेसर पर काम करता है और 8GB RAM के साथ आता है।

इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 48MP का है। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक पेरीस्कोप सेंसर मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया है, जो डुअल LED फ्लैश के साथ आता है। हैंडसेट में 128GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।