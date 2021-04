iOS 14.5 Update: इन iPhone को मिलेगा अपडेट, जानिए कैसे डाउनलोड कर सकेंगे आप

Apple ने iOS 14.5 रोलआउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने भारत समेत दुनियाभर में एलिजिबल डिवाइसेस के लिए iOS 14.5 अपडेट रोलआउट कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी iPadOS 14.5 और WatchOS 7.4 अपडेट भी iPad और Apple Watch के लिए रोल आउट कर रही है। iOS 14.5 एक प्रमुख अपडेट है, जिसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं और बग फिक्स किए गए हैं। Also Read - Flipkart sale: 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB RAM वाले Realme 7 पर Flipkart Smartphone Carnival में तगड़ा Discount

How to download iOS 14.5?

अगर आपका फोन iOS 14.5 के एलिजिबल है, तो आपका आईफोन इसकी जानकारी आपको देगा। हालांकि, यदि आपको पॉप-अप नजर नहीं आता है, तो आप इसे मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और General पर क्लिक करना होगा। यहां आपको Software Update का विकल्प मिलेगा।

फोन नए फर्मवेयर के लिए चेक करेगा। इसके बाद आपको iOS 14.5 अपडेट की जानकारी मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। यहां आपको Download and Install पर क्लिक करना होगा। ध्यान दें कि कई बार रोलआउट के एक दिन या फिर दो दिन बार कुछ क्षेत्रों या मॉडल तक अपडेट की जानकारी पहुंचती है। यदि आपको अपडेट का विकल्प नहीं मिलता है, तो आपको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए।

मिलेंगे नए फीचर

iOS 14.5 में यूजर्स को कई नए फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं कौन से नए फीचर्स इस अपडेट में मिलेंगे।

नए अपडेट के बाद यूजर्स मास्क पहने होने के बाद भी आईफोन को अनलॉक कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें एप्पल वॉच का इस्तेमाल करना होगा।

नई ईमोजी- iOS 14.5 में 200 नई ईमोजी मिलेगी, जो Emoji 13.1 का हिस्सा होंगे।

ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपैरेंसी- नए अपडेट में यूजर्स को यह फीचर मिलेगा, जिसके बाद ऐप्स या वेबसाइट को आपको ट्रैक करने से पहले आपनी अनुमति की जरूरत होगी।

Siri में भी कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। यह वाइस असिस्टेंट अब आपके लिए आपनी पसंद के म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक प्ले कर सकेगा। इसके साथ ही Siri में अब आपको चार वाइस ऑप्शन मिलेंगे।

इन iPhone को मिलेगा अपडेट

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone SE, iPhone SE (2020) और iPod touch (7th) को नया अपडेट मिलेगा।