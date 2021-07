Image: Cult of Mac

iPhone 13 की लॉन्च डेट धीरे-धीरे करीब आती जा रही है। इस नए आईफोन सीरीज की लॉन्चिंग जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे-वैसे इसकी लीक रिपोर्ट्स भी सामने आती जा रही है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आईफोन 13 सीरीज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकती है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 12 से ज्यादा वॉट का होगा।

MyDrivers की एक रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 13 25W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने यूजर्स के लिए आईफोन को फास्ट करना चाह रहा है। पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 12 में कंपनी ने 20W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया था लेकिन इस बार लॉन्च होने वाले iPhone 13 को 25W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

iPhone 13 के साथ 25W फास्ट चार्जर!

एप्पल अपने इस 25W वाले एडेप्टर को पहले की तरह से अलग से ही बेच सकता है। इसका मतलब है कि आईफोन बॉक्स के साथ आपको इसका फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने होंगे। 20W का USB-C एडेप्टर1,900 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसे में नया 25W का एडेप्टर और महंगा बिकने की उम्मीद है।

iPhone 13 मॉडल्स में फास्ट चार्जर के साथ बड़ी बैटरी आने की भी उम्मीद की जा रही है। इसके चार मॉडल्स में iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, और iPhone 13 Pro Max शामिल होंगे। इसके अलावा iPhone 13 का प्रो मॉडल्स 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकते हैं। यह आईफोन की लिस्ट में पहला फोन होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसके अलावा यह पहला आईफोन हो सकता है जो कि एंड्रॉयड डिवाइस की तरह Always-on-Display फीचर के साथ पेश किया जा सकता है।

इसका कैमरा डिपार्टमेंट भी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें सेंसर-शिफ्ट स्टेबलाइजेशन, बढ़िया ज़ूमिंग, इंप्रुव्ड नाइट मोड, बढ़िया ऑटोफोकस जैसे कई फीचर होने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें एक छोटा नॉच दिया जा सकता है। iPhone 13 की लॉन्च डेट की अभी तक कोई जानकारी तो नहीं है लेकिन 14 सितंबर को कंपनी इसे लॉन्च कर सकती है।