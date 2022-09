iPhone 13 vs iPhone 14: जानें एप्पल के इन दोनों आईफोन में क्या और कितना है अंतर

Apple Far Out Event का आयोजन 7 सितंबर, 2022 को भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से हुआ था। इस इवेंट में एप्पल ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max समेत कई एप्पल प्रॉडक्ट्स को लॉन्च किया है। Also Read - iPhone 14 Series लॉन्च होते ही कम हुई iPhone 13 और 12 की कीमत, जानें नए दाम

अब आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि iPhone 13 और iPhone 14 में क्या और कितना अंतर है। आइए हम आपको इन दोनों फोन के फीचर्स के बारे में बताते हैं, जिससे आपको इनके अंतर को समझने में आसानी होगी।

iPhone 13 vs iPhone 14: डिस्प्ले

Apple iPhone 13 में 6.1-इंच की Super Retina OLED XDR स्क्रीन मिलती है। यह 2532×1170 पिक्सल रेजलूशन और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है।

Apple iPhone 14 में भी 6.1-इंच की Super Retina XDR स्क्रीन दी गई है। यह 2532×1170-pixel resolution और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिजाइन के मामले में नया आईफोन 14 पिछले साल वाले आईफोन 13 के जैसा ही है।

iPhone 13 vs iPhone 14: कैमरा

Apple iPhone 13 की बैक पर डुअल कैमरा सेटअप मिता है, जिसमें एक 12MP का मेन कैमरा और एक 12MP का अल्ट्रावाइड एंगल सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का कैमरा लगा है।

Apple iPhone 14 की बैक पर दो कैमरा सेंसर दिए गए हैं। इसमें प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड करके एक नया 12MP सेंसर लगाया गया है। यह f/1.5 aperture के साथ आता है। वहीं, अल्ट्रावाइड एंगल लेंस 12MP के पुराने सेंसर के साथ ही आता है। कंपनी का दावा है की यह नया सेंसर 49 प्रतिशत बेहतर लो–लाइट इमेज क्वालिटी दे सकता है। एप्पल बताता है कि इसका Night Mode भी अब पहले से दोगुना बेहतर है। इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP TrueDepth कैमरा दिया है।

iPhone 13 vs iPhone 14: स्पेसिफिकेशन्स

Apple iPhone 13 में A15 Bionic चिप दिया गया है। यह तीन इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज और 512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं।

Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus में नए पिछले साल की आईफोन 13 लाइनअप की तरह A15 Bionic Chip मिलती है। एप्पल ने ऐसा पहली बार किया है। कंपनी ने हमेशा से ही नए आईफोन के साथ नया प्रोसेसर दिया है। इस बार नया A16 Bionic Chip सिर्फ Pro मॉडल्स के लिए है।

iPhone 13 vs iPhone 14: कीमत

iPhone 13 की मौजूदा कीमत एप्पल इंडिया की वेबसाइट पर 69,900 रुपये से शुरू होती है। यह कीमत 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है।

iPhone 14 की कीमत 79, 900 रुपये से शुरू है। यह कीमत एप्पल इंडिया की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इस कीमत में यूजर्स को iPhone 14 का बेस मॉडल यानी 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा।