iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में गड़बड़ी के कुछ मामले सामने आए है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसके बारे में शिकायत की है। कुछ लेटेस्ट आईफोन्स पर बिना किसी वजह के डिवाइस को चालू करने पर स्क्रीन पर हॉरिजोंटल लाइन्स फ्लैश करती हैं।

दरअसल Reddit पर "1LastOutlaw" नाम के एक यूजर्स ने शेयर किया कि उसने अपने नए iPhone 14 Pro Max में गड़बड़ी देखी। हालांकि यूजर के अनुसार डिवाइस पर यह गड़बड़ी अजीब तरीके से आती है। जरूरी नहीं कि हर बार iPhone स्क्रीन को ऑन करने के दौरान ऐसा नहीं होता है।

MacRumors के मुताबिक, दर्जनों यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि जब iPhone 14 Pro को ऑन किया जाता है, तो एक या एक से अधिक हरी और पीली लाइन्स थोड़ी देर बाद फेड होने से पहले स्क्रीन पर फ्लैश कर सकती हैं। यूजर्स का दावा है कि Apple Support ने उन्हें बताया है कि यह समस्या हार्डवेयर इशू से नहीं बल्कि iOS 16 में बग की वजह से है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि यह समस्या iOS 16.2 अपग्रेड के बाद आई है।

Twitter पर Apple Support पेज ने एक यूजर को जवाब दिया कि कंपनी डिस्प्ले की समस्या को ठीक करने में यूजर्स की मदद करेगी। Apple के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर फोन पर एक Reddit यूजर को बताया कि कंपनी बैग के लिए एक सॉफ्टवेयर फिक्स बना रही है, लेकिन इसकी डिटेल्स अभी मौजूद नहीं है।

