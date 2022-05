Apple इस साल के अंत में iPhone 14 Series को लॉन्च किया जाएगा। इस आईफोन सीरीज के अलग-अलग फोन के बारे में लगातर कई लीक रिपोर्ट्स सामने आ रही है। इन रिपोर्ट्स के जरिए हमें आईफोन 14 सीरीज के स्पेसिफेशन्स, कैमरा, डिस्प्ले और अन्य फीचर्स के बारे में पता चल रहा है। Also Read - Apple iPhone 14 Pro में मिलेगा Always On Display फीचर! बिना डिस्प्ले ऑन किए देख पाएंगे टाइम, डेट और बहुत कुछ

अब एक नए डेवलपमेंट डिजाइनर Ian Zelbo ने iPhone 14 Pro के मल्टीपल कलर्स ऑप्शन में लॉन्च होने की बात लीक की है। आइए हम आपको iPhone 14 Pro के अलग-अलग कलर वेरिएंट्स के बारे में बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 14 Pro को पर्पल, गोल्ड, सिल्वर और ग्रैफाइट कलर वेरिएंट्स में पेश किया जा सकता है। Also Read - Apple की नई पॉलिसी: 30 जून से बंद होगी ऐप डेवलपर्स की मनमानी, यूजर्स के हाथ में स्पेशल 'पावर'

पर्पल कलर का वेरिएंट होगा स्पेशल

आपको बता दें कि इन सभी कलर वेरिएंट्स में से गोल्ड कलर का वेरिएंट पिछले महीने ही इंटरनेट पर वायरल हुआ था। हालांकि इन सभी कलर ऑप्शन्स में से पर्पल कलर का वेरिएंट काफी खास है। डेवलपर के रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 14 प्रो का पर्पल कलर वेरिएंट एक स्पेशल कलर वेरिएंट होगा, जो यूजर्स को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। Also Read - मुश्किल में Apple और Samsung! बिना चार्जर फोन शिप करने पर लग सकता है जुर्माना

पर्पल कलर वेरिएंट

गोल्ड कलर वेरिएंट

सिल्वर कलर वेरिएंट

ग्रेफाइट कलर वेरिएंट

कलर ऑप्शन के अलावा डेवलपर ने जानकारी दी है कि आईफोन 14 सीरीज और आईफोन 14 प्रो में काफी पतले बैजल्स होंगे। ऐसे में यूजर्स को अब आईफोन में पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी स्क्रीन को यूज करने का मौका मिलेगा।

iPhone 14 Pro Leak Specifications

पिछले महीने आई MacRumours की रिपोर्ट में के एनालिस्ट जेफ पू (Jeff Pu) की रिसर्च के मुताबिक, iPhone 14 लाइन-अप में एक नई 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलेगी। इस अपकमिंग सीरीज में प्रो मोशन (ProMotion) डिस्प्ले दिया जाएगा। अपकमिंग आईफोन सीरीज में OLED डिस्प्ले पैनल दिए जा सकते हैं।

इस सीरीज में iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max डिवाइसेज लॉन्च किए जाएंगे। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.1 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि दोनों Pro मॉडल्स में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है।

Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO Ross Young ने एक ट्वीट में दावा किया है कि iPhone 14 Pro में 6.12 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। जबकि iPhone 13 Pro में 6.06 इंच का डिस्प्ले मिलता है। वहीं, iPhone 14 Pro Max में 6.69 इंच का डिस्प्ले मिलने का दावा किया गया है। बता दें कि iPhone 13 Pro Max में 6.68 इंच का डिस्प्ले दिया गया है।

हाल ही में iPhone 14 Pro को लेकर और भी कई लीक्स सामने आई हैं। इसमें Apple की नेक्स जेनरेशन A16 बायोनिक चिप मिलने की उम्मीद है। iPhone 14 में A15 बायोनिक चिप हो सकती है, जो iPhone 13 और iPhone SE (2022) में दी गई है।