जैसा कि Apple Event की डेट 7 सितंबर, 2022 है और इस दिन कंपनी iPhone 14 Series से पर्दा हटाएगी। फिलहाल Apple ने इन अपकमिंग स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल लुक का खुलासा नहीं किया है। हालांकि नए iPhones के लॉन्च से पहले इनके डमी मॉडल लीक हो गए हैं।

डमी के मुताबिक iPhone 14 Pro में पिल-शेप के होल-पंच कटआउट और iPhone 14 Pro Max में हैंडसेट के कलर ऑप्शन नजर आते हैं।

iPhone 14 Pro डमी मॉडल को टिपस्टर Ice Universe ने लीक किया है। माना जा रहा है कि सेल्फी कैमरे के लिए इसमें डिस्प्ले पर पिल (गोली) के शेप का होल-पंच स्लॉट मिलेगा। इसके अलावा, स्मार्टफोन में संकरे बेजेल्स दिखाई देते हैं। वहीं कुछ अफवाहों के मुताबिक प्रो मॉडल पर पिल-शेप के कटआउट में फेस आईडी सेंसर मिल सकता है।

This new purple colour looks great on the dummy iPhone 14 Pro Max..

Let’s see how good it actually is IRL pic.twitter.com/fsHo7spaih

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 25, 2022