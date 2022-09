iPhone 14 Series को आज से कर पाएंगे प्री-ऑर्डर, यहां से जानें सारी डिटेल

iPhone 14 Series के आज यानी 9 सितंबर, 2022 से प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। एप्पल ने 7 सितंबर को Far Out इवेंट का आयोजन किया था। इसमें iPhone 14 Series के साथ-साथ नेक्स्ट जेनरेशन स्मार्ट वॉच और बड्स भी लॉन्च किए गए हैं। Apple iPhone 14 Series के तहत कंपनी ने 4 डिवाइस iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Plus पेश किए हैं। Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus में कंपनी ने पुराने A15 Bionic Chip के साथ लाया गया है। प्रो मॉडल में नया चिपसेट दिया गया है। इन सभी फोन्स की प्री-ऑर्डर डिटेल और स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Samsung ने फिर उड़ाया iPhones का मजाक, नए विज्ञापन में ऐसे उड़ाई खिल्ली

iPhone 14 Series Pre-Order Detail

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के प्री-ऑर्डर आज शाम 5:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart, Amazon, Reliance Digital, Apple Store, Croma और Vijay Sales वेबसाइट से प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा। आप इन्हें ऑफलाइन भी प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को काफी फायदा होगा। शिपिंग शुरू होने पर आप अपने आईफोन को पहले पा सकेंगे। Also Read - Apple iPhone 13 Pro से कितना अलग है iPhone 14 Pro? लुक से कैमरा तक बदल गया है बहुत कुछ

इस तारीख से शुरू हो जाएगी शिपिंग

iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max फोन 16 सितंबर से भारत में उपलब्ध होगा। हालांकि, iPhone 14 की सेल 16 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा iPhone 14 Plus की सेल 7 अक्टूबर से शुरू होगी। Also Read - Apple iPhone 14 Series के टॉप-5 यूनिक फीचर्स, जो अभी तक किसी आईफोन में नहीं थे

Apple ने नए iPhones पर मिलने वाले ऑफर्स की कोई डिटेल शेयर नहीं की है। हालांकि, ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर जल्द ही सेल शुरू होने वाली है। इस दौरान आईफोन पर शानदार ऑफर्स मिलने की उम्मीद है।

कितनी है फोन्स की कीमत?

iPhone 14 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये है। वहीं, iPhone 14 Plus की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये है। ये दोनों डिवाइसेज Blue, Purple, Midnight, Starlight और Product RED कलर ऑप्शन में आएंगे।

Apple iPhone 14 Pro की शुरुआती कीमत 1,29,900 रुपये है। वहीं, iPhone 14 Pro Max की कीमत 1,39,900 रुपये से शुरू होती है। इसे Space Black, Gold, Silver और Dark Purple कलर ऑप्शन में खरीद सकेंगे।

फोन में मिल रहे कई शानदार फीचर्स

iPhone 14 Pro में 6.1 इंच और iPhone 14 Pro Max में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। ये दोनों डिवाइसेज A16 Bionic चिपसेट के साथ आते हैं। प्रो मॉडल्स भी लेटेस्ट iOS 16 पर काम करेंगे। iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के बैक में तीन कैमरे मिलेंगे। फोन का प्राइमरी यानी मेन कैमरा 48MP का है, जिसमें क्वाड पिक्सल सेंसर यूज किया गया है। इसके अलावा फोन में 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 12MP का तीसरा कैमरा मिलता है।

Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus में कंपनी ने पुराने A15 Bionic Chip यूज किया है। आईफोन 14 में 6.1 इंच का डिस्प्ले और प्लस मॉडल में 6.7 इंच की स्क्रीन दी गई है। ये दोनों फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं।

फोन के बैक में प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड करके f/1.5 अपर्चर वाला 12MP सेंसर लगाया गया है। जबकि अल्ट्रा वाइड कैमरा में 12MP का पुराना सेंसर यूज हुआ है। फोन के फ्रंट में भी 12MP का ट्रू डेप्थ कैमरा मिलता है। नई आईफोन सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर मिलती है।