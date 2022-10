iPhone 15 Series में होंगे बड़े बदलाव, प्रो मॉडल से गायब हो सकते हैं फिजिकल वॉल्यूम और पावर बटन

Apple ने सितंबर में iPhone 14 Series लॉन्च की थी। इस सीरीज के लॉन्च होते ही नेक्स्ट जेनरेशन iPhone 15 Series को लेकर कई खबरें आना शुरू हो गई हैं। iPhone 14 Series में कई फोन पेश किए गए हैं। इसी तरह iPhone 15 Series भी कई मॉडल्स के साथ आ सकते हैं, जिसमें प्रो वेरिएंट भी शामिल होंगे। हाल में Apple ने एनालिस्ट Ming-Chi Kuo ने iPhone 15 सीरीज के हाई-एंड प्रो मॉडल्स के बारे में जानकारी शेयर की है। इसके अनुसार, आने वाले आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में फिजिकल वॉल्यूम और पावर बटन नहीं दिए जाएंगे। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - Apple iPhone 15 Series में मिलेगा USB Type C चार्जिंग फीचर : रिपोर्ट

Ming-Chi Kuo ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया है कि उनके लेटेस्ट सर्वे से पता चला है कि आईफोन के 2 नए हाई-एंड मॉडल्स iPhone 15/2H23 में वॉल्यूम और पावर के लिए iPhone 7/8/SE2 और 3 में दिए गए होम बटन जैसे सॉलिड स्टेट बटन डिजाइन मिल सकते हैं। इन मॉडल्स में यूजर्स को फिजिकल या मैकेनिकल पावर और वॉल्यूम बटन नहीं दिए जाएंगे।

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.

