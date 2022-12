Apple iPhone 15 Series के बारे में एक नई लीक सामने आई है। अपकमिंग आईफोन सीरीज में एप्पल नई जेनरेशन की 3nm A17 Bionic चिप का इस्तेमाल कर सकता है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, अपकमिंग चिप में परफॉर्मेंस से ज्यादा बैटरी लाइफ पर फोकस किया जाएगा। इसका मतलब है कि iPhone 15 सीरीज की बैटरी अब तक लॉन्च हुए सभी आईफोन के मुकाबले ज्यादा देर तक चलेगी। हालांकि, हर साल नए आईफोन लॉन्च के समय एप्पल दावा करता है कि फोन की बैटरी को पिछले मॉडल के मुकाबले बड़ा बनाया गया है। Also Read - iPhone लवर्स के लिए खुशखबरी, अगले साल iPhone 14 Plus से सस्ते दाम में लॉन्च होगा iPhone 15 Plus!

जल्द शुरू होगा 3nm चिप का प्रोडक्शन

9to5Mac की रिपोर्ट के मुताबिक, A17 Bionic चिप में बैटरी परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया है। इस बात की जानकारी TSMC चिप मैन्युफेक्चरिंग कंपनी के चेयरमैन के जरिए मिली है। रिपोर्ट से साफ है कि A17 Bionic एक 3nm चिप होगा, जो मौजूदा 5nm चिप के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस देगा। TSMC जल्द ही नई जेनरेशन के 3nm का प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। Also Read - Apple iPhone 15 में नजर आएंगे ये 3 बड़े बदलाव, एक ही केबल से चार्ज कर पाएंगे Android और IOS के फोन

कुछ दिन पहले TSMC ने नई जेनरेशन 3nm चिप प्रोडक्शन के लिए एक सेरेमनी आयोजित की थी। कंपनी के चेयरमैन मार्क लियू ने इस प्रोसेसर की एफिशिएंसी के बारे में जानकारी शेयर की है। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में मार्क लियू ने बताया कि यह 5nm के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करेगा। साथ ही, यह पिछली जेनरेशन चिप के मुकाबले 35 प्रतिशत कम पावर कंज्यूम करेगा। Also Read - Apple iPhone 15 सीरीज की कीमत लॉन्च से पहले लीक, यूजर्स को लगेगा झटका!

iPhone 15 सीरीज की कीमत

iPhone 15 सीरीज से जुड़ी अन्य खबरों की बात करें तो हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीरीज में लॉन्च होने वाले iPhone 15 Plus की कीमत इस साल लॉन्च हुए iPhone 14 Plus के मुकाबले कम हो सकती है। वहीं, iPhone 15 Pro मॉडल्स की कीमत मौजूदा iPhone 14 Pro मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा होगी। अपकमिंग आईफोन 15 सीरीज में कंपनी iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus और iPhone 15 Pro Max/ iPhone 15 Ultra लॉन्च कर सकती है। एप्पल की इस सीरीज में लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट की जगह USB Type C चार्जिंग जैक मिल सकता है। साथ ही, इस सीरीज के अन्य फीचर्स भी अपग्रेड किए जा सकते हैं।