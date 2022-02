कुछ ही देर में आउट ऑफ स्टॉक हुआ iPhone X, इन ऑफर्स के साथ 3 नवंबर को होगी सेल

एप्पल द्वारा पिछले महीने 12 सिंतबर को अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर कंपनी ने iPhone 8 Duo (iphone 8 और iphone 8 plus) के साथ स्पेशल एडिशन iPhone X को पेश किया था जो कि प्री-ऑर्डर के लिए भारत समेत 55 देशों में आज उपलब्ध हो गया है। वहीं, यह फोन सेल के लिए अगले हफ्ते 3 नवंबर को उपलब्ध होगा। लेकिन, प्री-ऑर्डर पर आने के कुछ ही मिनट में यह फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

बता दें कि iPhone X के लिए प्री-बुकिंग के लिए आज दोपहर 12:31 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आया था। लेकिन, कुछ ही मिनट में जब हमने फोन को प्री-ऑर्डर करने की कोशिश की तो यह आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। आपको बता दें यह फोन 3 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही वेबसाइट पर फोन के साथ कुछ ऑफर्स दिए जा रहे हैं। Also Read - 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले रियलमी के धांसू फोन पर शानदार ऑफर, सस्ते में घर लाने का मौका

फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले ऑफर्स

iPhone X पर ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट की ओर से कई बेहतरीन ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप इस फोन की पेमेंट Citi बैंक के क्रेडिट या व वर्ल्ड डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर उपभोक्ता को 10,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अगर उपभोक्ता iPhone X के साथ Apple Airpods खरीदते हैं और उसका भुगतान Citi बैंक के क्रेडिट या व वर्ल्ड डेबिट कार्ड से करते हैं तो उन्हें 15,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। आखिर में अगर आप Apple iPhone X के साथ Apple Watch खरीदते हैं तो आपको 22,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा।

इसके अलावा आपको 52,000 बाएबैक वेल्यू में यह फोन मिलेगा। साथ ही फोन पर अपने पुराने फोन को एक्सचेंज कराने पर आप 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज डिस्काउंट पा सकते हैं। वहीं, इस फोन को 36 महीने के लिए 3,042 रुपए की मंथली ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। इसे भी देखें: Mobile Wallet के माध्यम से लेन देन में August 2017 में देखी गई बड़ी गिरावट

अमेजन इंडिया पर मिलने वाले ऑफर्स

फ्लिपकार्ट की तरह ही अमेजन पर भी ऑर्फस दिए जा रहे हैं। iPhone X के साथ अमेजन पर जियो की ओर से स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर के तहत Jio-iPhone मंथली प्लान के अंदर 12 महीने बाद 70 प्रतिशत पैसा वापिस मिल जाएगा। इस प्लान की ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। इसके साथ ही अगर आप इस फोन की पेमेंट Citi बैंक के क्रेडिट या व वर्ल्ड डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर उपभोक्ता को 10,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इसे भी देखें: Oneplus 5T के टीजर पोस्टर से सामने आया 16 नवम्बर को लॉन्च किया जा सकता है स्मार्टफोन

iPhone X की कीमत

iPhone X की भारत में 64जीबी वेरिएंट की कीमत 89,000 रुपए और 256जीबी वेरिएंट की कीमत 1,02,000 रुपए है। यह फोन सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसके अलावा एप्पल-डिजाइन एक्सेसरी जैसे लेदर और सिलिकॉन कवर की शुरुआती कमीत 3,500 रुपए होगी। बता दें कि iPhone X कंपनी का अब तक का सबसे महंगा फोन है। इसे भी देखें: फिलिप्स X596 स्मार्टफोन 5.5-इंच डिसप्ले और 16-मेगापिक्सल कैमरे के साथ लॉन्च; जानें कीमत

iPhone X की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

iPhone X कंपनी का पहला ऑल-स्क्रीन स्मार्टफोन है, जिसमें 5.8-इंच सुपर रेटिना डिसप्ले दिया गया है। इसमें फेस आईडी, वायरैस चार्जिंग, ऑल ग्लास और सर्जिकल ग्रेड स्टेनलैस स्टील बॉडी दी गई है। इसके अलावा फोन वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। फोन में दो 12-मेगापिक्सल कैमरा OIS के साथ दिए गए हैं। इसके साथ ही रियर कैमरा डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन और नए कलर फिल्टर, डीपर पिक्सल और इमेज सिगनल प्रोसेसर के साथ मौजूद है। इसके अलावा फोन में 7-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग फेसटाइम एचडी कैमरा दिया गया है। यह फोन A11 Bionic प्रोसेसर पर आधारित है।

Read In English: Apple iPhone X out of stock on Flipkart, Amazon India