iQOO 10 Pro 5G top 3 Alternatives: Vivo के सब ब्रांड iQOO ने मंगलवार 19 जुलाई को घरेलू बाजार में iQOO 10 Series लॉन्च की है। इस सीरीज में दो फोन iQOO 10 और iQOO 10 Pro आते हैं। इन दोनों फोन में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। इस सीरीज का प्रो मॉडल 200W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला फोन है।

iQOO 10 Pro 5G का सीधा मुकाबला इस महीने की शुरुआत में लॉन्च होने वाले Xiaomi 12S Ultra, ASUS ROG Phone 6 Pro और Realme GT2 Master Explorer Edition से होगा। ये तीनों फोन भी Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आते हैं और किसी मामले में इस फोन से कम नहीं हैं।

Xiaomi 12S Ultra

शाओमी का यह प्रीमियम फोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन है। यह फोन चीनी बाजार में सेल के लिए उपलब्ध है। इसके फीचर्स की बात करें तो फोन में 6.73 इंच का WQH AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

पावरफुल प्रोसेसर के साथ-साथ फोन में 12GB तक LPDDR5 RAM और 512GB तक का स्टोरेज मिलता है। शाओमी के इस फ्लैगशिप फोन में 4,860mAh की बैटरी और 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। साथ ही, यह 50W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फोन के कैमरे की बात करें तो Xiaomi 12S Ultra के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है।

Xiaomi 12S Ultra में 50MP का प्राइमरी, 48MP का अल्ट्रा वाइड और 48MP का पेरीस्कोप कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा मिलेगा। यह स्मार्टफोन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

ASUS ROG Phone 6 Pro

आसुस के इस गेमिंग स्मार्टफोन में 6.78 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके डिस्प्ले में कर्व्ड एज और 165Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही, यह 720Hz टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले में HDR10+ और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus का प्रोटेक्शन और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इस फोन के बैक में भी एक सेकेंडरी डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें कई तरह के एनिमेशन दिए गए हैं।

ASUS ROG Phone 6 Pro में भी Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही, इसमें 18GB LPDDR5 RAM और 512GB की स्टोरेज मिलेगी। फोन के साथ 6,000mAh की बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। यह Android 12 पर काम करता है और IPX4 वाटर रेसिस्टेंस सर्टिफाइड है।

यह गेमिंग स्मार्टफोन भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा वाइड और 5MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें 12MP का कैमरा दिया गया है।

Realme GT2 Master Explorer Edition

रियलमी का यह फ्लैगशिप फोन में 6.7 इंच Full HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रेजलूशन 1080×2400 पिक्सल है। साथ ही, फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। यह फोन भी Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में 12GB LPDDR5 RAM और 256GB तक का स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा।

Realme GT2 Master Explorer Edition में 5,000mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। यह फोन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। फोन के कैमरे की बात करें तो इसके बैक में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। फोन के बैक में 2MP का डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का कैमरा दिया गया है।