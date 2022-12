iQOO 11 सीरीज को दिसंबर महीने की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया गया था। इस सीरीज के तहत दो डिवाइस iQOO 11 5G और iQOO 11 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे। चीन लॉन्च के बाद से ही इस सीरीज के भारत लॉन्च का इंतजार किया जा रहा था, जो अब फाइनली खत्म हो गया है। कंपनी ने फाइनली iQOO 11 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट से ऑफिशियली पर्दा उठा दिया है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आइकू 11 5जी स्मार्टफोन की डेट रिवील की है, इसके प्रो वेरिएंट की लॉन्चिंग पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। Also Read - iQOO Neo 7 5G फोन BIS पर हुआ लिस्ट! जल्द होगा 120W फास्ट चार्जिंग के साथ भारत में लॉन्च

iQOO India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए iQOO 11 5G की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। कंपनी का यह फ्लैगशिप डिवाइस भारत में अगले साल 10 जनवरी 2023 को लॉन्च किया जाएगा। इस फोन में यूजर्स को सुपर नाइट वीडियो एक्सपीरियंस के साथ-साथ अपग्रेडेड गेमिंग के लिए ब्रांड न्यू V2 चिप मिलने वाली है। फोन की सेल भारत में Amazon के माध्यम से उपलब्ध होगी। Also Read - iQOO 11 5G Series भारत में इस दिन होगी लॉन्च! Sale डेट भी हुई रिवील

Get ready for enhanced Super Night Video & the Upgraded Game Frame Interpolation technology in the new V2 chip in the #WorldsFastestSmartphone*, #iQOO11 5G. Launching on 10th Jan’ 2023 exclusively on @amazonIN

Know More – https://t.co/ldf4ieFkCT#MonsterInside #AmazonSpecials pic.twitter.com/f7UXUrmTwU

— iQOO India (@IqooInd) December 15, 2022