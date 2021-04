iQOO 7 5G Series जल्द भारत में होगा लॉन्च, Amazon पर सेल के लिए होगा उपलब्ध

iQOO 7 5G Series को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन सीरीज को अप्रैल में ही पेश किया जाएगा। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फोन की लॉन्चिंग के बारे में टीज किया है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल इस सीरीज के लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। कंपनी इस सीरीज को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon.in के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराएगी। Also Read - iQOO Z3 5G जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च, मिलेगा 64MP कैमरा और 55W की चार्जिंग

iQOO 7 5G सीरीज में दो स्मार्टफोन iQOO 7 और iQOO 7 Legend स्मार्टफोन भारत में पेश होंगे। iQOO 7 के BMW M Motorsport Edition को भारत में iQOO 7 Legend के नाम से पेश किया जाएगा। iQOO7 के दोनों एडिशन में ट्रेडिशनल ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिलेगा। iQOO 7 5G की कीमत 31,990 रुपये से लेकर 39,990 रुपये के बीच होगी। कंपनी ने इसकी कीमत को भी कुछ दिन पहले टीज किया था। Also Read - Amazon Sale में 48MP + 8MP + 2MP + 2MP कैमरे, 6GB RAM और 6000mAh बैटरी वाले Redmi 9 Power पर Discount, सिर्फ ₹494 की EMI पर खरीद सकते हैं आप

iQOO 7 5G के फीचर की बात करें तो यह 6.62 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस फ्लैगशिप फोन में Qualcomm Snapdragon 888 SoC दिया जाएगा। यह फोन 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। फोन Android 11 पर आधारित Origin OS या Funtouch OS के साथ आ सकता है। Also Read - Amazon Sale: 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 5020mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले Redmi Note 9 Pro Max पर 1500 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक

