iQOO 7 जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा 48MP कैमरा और 120W की चार्जिंग

iQOO 7 जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को टीज किया है। खास बात ये है कि फोन वनप्लस 9 से कम कीमत पर लॉन्च होगा। टिप्स्टर मुकुल शर्मा की मानें तो यह स्मार्टफोन iQOO 7 Legend के नाम से भारत में लॉन्च हो सकता है। फोन Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ आएगा। टिप्स्टर का दावा है कि यह जनवरी में लॉन्च हुए स्मार्टफोन का BMW M Motorsport edition होगा। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 120W फास्ट चार्जिंग, 48MP कैमरा और Android 11 मिलेगा।

स्मार्टफोन 6.62-inch के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमे पंच-होल कटआउट, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो, HDR10+ औ 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। यह डिवाइस Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ आएगा। फोन में 12GB तक की LPDDR5 RAM और 256GB का UFS3.1 स्टोरेज मिलेगा। फोन Android 11 पर आधारित iQOO UI पर काम करेगा।

