iQOO 7 का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया गया है। अब ग्राहक इसे एक नए कलर Monster Orange में खरीद पाएंगे। लॉन्चिंग से पहले यह खबरें आ गई थी कि कंपनी अपने इस फोन का एक नया कलर वेरिएंट लाने वाली है।

इस फोन को सबसे पहले भारतीय बाजार में इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। कुछ समय पहले ही कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नया टीजर जारी किया था। इसमें फोन के नए वेरिएंट की आने की जानकारी दी गई थी। इससे पहले फोन Storm Black और Solid Ice Blue कलर ऑप्शन में आता था।

iQOO 7 New Variant Sale Date, Price and Offer

iQOO 7 Monster Orange कलर वेरिएंट को आज लॉन्च किया गया है और इसकी सेल 26 जुलाई को शुरू हो जाएगी। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीदा जा सकेगा। बता दें कि इस फोन की शुरुआती कीमत 31,990 रुपये है। इसके बेस वेरिएंट में 8GB RAM के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। अमेजन से इसे खरीदने पर HDFC बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट, Amazon Coupon के साथ 2000 रुपये की छूट और कई शानदार ऑफर्स मिलेंगे।

iQOO 7 Specifications

कंपनी ने अपने इस फोन में 2400×1080 पिक्सल वाला 6.62 इंच का FHD+ AMOLED Display दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित Funtouch OS 11.1 पर काम करता है। iQOO के इस फोन में Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर मिलता है। इसके तीन वेरिएंट आते हैं। बेस वेरिएटं में 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज, दूसरे वेरिएंट में 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज और तीसरे वेरिएंट में 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज दिया गया है। स्मार्टफोन 4,400mAh की बैटरी से लैस है।

इसमें 48MP का प्राइमरी, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मोनो लेंस लगा है। आगे इसमें सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा लगाया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में कई ऑप्शन मिलते हैं। इसमें dual-SIM, 5G, dual-band WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS और NFC दिया गया है। साथ ही फोन 3.5mm के हैडफोन जैक के साथ आता है।