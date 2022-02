iQOO ने पेश किए तीन धांसू फोन, मिलेगा 120W फास्ट चार्जिंग और दमदार प्रोसेसर

iQOO 9 Series आज भारत में लॉन्च हो गई है। इस सीरीज में तीन फोन- iQOO 9, iQOO 9 Pro और iQOO 9 SE पेश हुए हैं। ये तीनों स्मार्टफोन Qualcomm के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं। iQOO 9 Pro और iQOO 9 में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जबकि iQOO 9 SE में 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तीनों ही फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आते हैं। Also Read - iQOO 9 सीरीज आज भारत में होगी लॉन्च, 120W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा दमदार प्रोसेसर

iQOO 9 Pro के फीचर्स

इस फोन में 6.78 का 2K AMOLED 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 3D अल्ट्रा सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलेगा। iQOO 9 Pro में 4,700mAh बैटरी, 120W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग फीचर मिलेगा। Also Read - iQOO 9 Series भारत में 23 फरवरी को होगी लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन हुई लीक

iQOO 9 Pro 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है, जो GN5 Gimble फीचर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन में 50MP का वाइड एंगल और 16MP का प्रोट्रेट कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16MP का कैमरा दिया गया है।

iQOO 9 के फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 6.56 इंच का FHD+ 10-bit AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz टच-सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। इस फोन में भी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसमें 4,350mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Pre-order the iQOO 9 5G today to get some amazing offers starting right now!​

Pre-orders start at ₹38,990.​

Get flat ₹4,000 off with ICICI Bank.​

Get extra ₹3,000 off on exchange.​

​No Cost EMI up to 12 months!​

Buy now!​#MonsterInside #AmazonSpecials pic.twitter.com/AsRB1uCZY2 — iQOO India (@IqooInd) February 23, 2022

iQOO 9 5G में Qualcomm Snapdragon 888+ प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। इसके बैक में भी तीन कैमरे मिलेंगे। इसका प्राइमरी कैमरा 48MP का दिया गया है। इसके अलावा फोन में 13MP के दो और रियर कैमरे दिए गए हैं। सेल्फी के लिए इस फोन में 16MP का कैमरा मिलेगा।

iQOO 9 SE के फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 6.62 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इस फोन का भी डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz टच-सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। इसमें भी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसमें 4,500mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Pre-order the iQOO 9 SE 5G from 2nd March 2022 and get some spectacular offers!​

Pre-orders start at ₹30,990.​

Get flat ₹3,000 off with ICICI Bank.​

Get extra ₹3,000 off on exchange.​

No Cost EMI up to 12 months!​ ​Buy now!​#MonsterInside #AmazonSpecials pic.twitter.com/M5s6wCb8HN — iQOO India (@IqooInd) February 23, 2022

iQOO 9 SE में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन भी 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। इसके बैक में भी तीन कैमरे मिलेंगे। इसका प्राइमरी कैमरा 48MP का दिया गया है। इसके अलावा फोन में 13MP का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा। साथ ही, एक मोनो कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी के लिए इस फोन में भी 16MP का कैमरा मिलेगा।

कीमत (iQOO 9 Series Price in India)

iQOO 9 Series के तीनों फोन दो स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं। iQOO 9 Pro 5G के बेस 8GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत 64,990 रुपये है। वहीं, फोन का टॉप वेरिएंट- 12GB RAM + 256GB भारत में 69,990 रुपये में मिलेगा। यह फोन दो कलर ऑप्शन- Legend और Dark Cruise में मिलेगा। इस फोन को ICICI Bank के कार्ड से खरीदने पर 6,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। एक्सचेंज कराने पर 4,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा।

इस सीरीज के iQOO 9 के बेस 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 42,990 रुपये है। वहीं, इसका टॉप 12GB RAM + 128GB वेरिएंट 46,990 रुपये में मिलेगा। इस फोन को भी दो कलर ऑप्शन- Legend और Alpha में खरीद सकेंगे। इस फोन को ICICI Bank के कार्ड से खरीदने पर 4,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा।

Get your hands on India’s very first Snapdragon 8 Gen 1 processor at ₹42,990 (8GB +128GB) and ₹46,990 (12GB + 256GB) with the iQOO 9 5G!​ Buy now!​#iQOO9Series #MonsterInside #AmazonSpecials pic.twitter.com/G4bI8kW6Vg — iQOO India (@IqooInd) February 23, 2022

वहीं, इस सीरीज के सबसे सस्ते फोन iQOO 9 SE के GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 33,990 रुपये है। वहीं, इसका टॉप 12GB RAM + 128GB वेरिएंट 37,990 रुपये में मिलेगा। यह फोन भी दो कलर ऑप्शन- Sunset Sierra और Space Fusion में आता है। इस फोन को ICICI Bank के कार्ड से खरीदने पर 3,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा।

iQOO 9 और iQOO 9 SE को एक्सचेंज के जरिए खरीदने पर 3,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। iQOO 9 Pro और iQOO 9 की पहली सेल 23 फरवरी को Amazon.in और iQOO के ऑफिशियल स्टोर पर आयोजित की जाएगी। वहीं, iQOO 9 SE की पहली सेल 2 मार्च को आयोजित की जाएगी।