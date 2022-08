iQoo 9T 5G स्मार्टफोन आज फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 120Hz डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर, 12GB RAM, 4,700mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलेगी। आइए जानते हैं फोन की कीमत और उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Flipkart Big Saving Days सेल 6 अगस्त से शुरू, मिलेगा 80 प्रतिशत तक बंपर Discount

दाम की बात करें, तो iQoo 9T 5G फोन की कीमत 49,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। इसमें एक 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन भी आता है, जिसकी कीमत 54,999 रुपये है। कंपनी ने फोन में दो Alpha और Legend कलर ऑप्शन पेश किए हैं।

Presenting iQOO 9T | Watch & win 5 iQOO 9T Devices

Unleashing on Aug 2. Get all new iQOO 9T. Powered with Snapdragon 8+ Gen1 Processor, V1+ Chip, 120W FlashCharge & 50MP GN5 Ultra-sensing Camera https://t.co/aKrB9YUhpJ

— iQOO India (@IqooInd) August 1, 2022