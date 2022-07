iQOO 9T भारत में 2 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, लेकिन 2 अगस्त से पहले ही कई यूट्यूबर्स ने इस फोन की कीमत से पर्दा उठा दिया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन भारत में iQOO 10 का रिब्रांडेड वर्जन होगा, जिसमें Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 4,700mAh बैटरी दी जाएगी। Also Read - Smartphones launching in August: iQOO 9T से लेकर Xiaomi 12 Lite तक, ये 5 धांसू फोन अगस्त में होंगे लॉन्च

iQOO 9T Price and Availability in India

TrakinTech, Beebom आदि ने अपने यूट्यूब चैनल पर iQOO 9T की अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर की है, जिसमें फोन की कीमत, सेल व ऑफर्स तक की जानकारी दी गई है। लीक के मुताबिक, फोन के 8GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये है, जबकि इसका 12GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 54,999 रुपये में मिलेगा। Also Read - iQOO 9T की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, कीमत और फीचर्स भी लीक

कथित रूप से फोन की सेल 2 अगस्त से दोपहर 12.30 बजे शुरू होगी, जिसे यूजर्स Amazon India व iQOO वेबसाइट के जरिए खरीद सकेंगे। फोन में Alpha (Black) और Legend (BMW M Motorsport) कलर ऑप्शन मिलेगा। ऑफर्स की बात करें, तो फोन को ICICI बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर 4000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। Also Read - iQOO 9T फोन की लॉन्च डेट आई सामने, ब्लैक कलर वेरिएंट की दिखी झलक

iQOO 9T Specifications

-6.78 इंच FHD+ E5 AMOLED डिस्प्ले

-120Hz रिफ्रेश रेट

-12GB RAM

-Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर

-50MP Samsung ISOCELL GN5 मेन कैमरा

-4,700mAh बैटरी

-120W का फास्ट चार्जिंग स्पीड

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में Android 12 बेस्ड Funtouch OS 12.1 पर काम करेगा। इसमें 6.78 इंच FHD+ E5 AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजलूशन 1,080 x2,400 पिक्सल होगा। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz और अधिकतम ब्राइटनेस 1500nits होगी। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगी।

फोटोग्राफी के लिए आइकू 9टी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP Samsung ISOCELL GN5 होगा। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा-वाइड और 12MP का तीसरा कैमरा शामिल होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का कैमरा दिया जा सकता है।

फोन की बैटरी 4,700mAh की होगी, जिसके साथ 120W का फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलेगी। कनेक्टिविटी के लिए फोन में डुअल-सिम 5जी, वाई-फाई, एनएफसी व यूएसपी टाइप-सी पोर्ट मिलेगा।