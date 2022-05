iQOO Neo 6 5G स्मार्टफोन इस महीने की आखिर में यानी 31 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। कंपनी ने इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर लिस्ट किया है, जहां फोन के लगभग सभी फीचर्स का खुलासा किया गया है। इस फोन को हाल ही में चीनी बाजार में पेश किया गया है। Also Read - iQoo Neo 6 5G भारत में 31 मई को होगा लॉन्च, जानें कीमत से स्पेसिफिकेशन्स तक सब कुछ

फोन में 80W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM जैसे फीचर्स मिलेंगे। इस स्मार्टफोन के कैमरे डिटेल को कंपनी ने हाल में शेयर किया है। आइए, जानते हैं iQOO Neo 6 5G के फीचर्स और संभावित कीमत के बारे में। Also Read - iQoo Neo 6 अगले हफ्ते हो सकता है भारत में लॉन्च, कीमत-फीचर्स लीक

iQOO Neo 6 5G की कीमत (Price)

चीन में यह फोन तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। इसके बेस मॉ़ल की कीमत CNY 1,999 (करीब 23,000 रुपये है। वहीं, इसके अन्य दो मॉडल्स क्रमशः CNY 2299 (करीब 26,600 रुपये) और CNY 2499 (करीब 29,000 रुपये) में आते हैं। भारत में भी यह फोन इसी प्राइस रेंज में आ सकता है। Also Read - Phones launching in May 2022: Vivo से OnePlus तक, इस महीने आएंगे एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन

iQOO Neo 6 के फीचर्स (Features)

कंपनी द्वारा लिस्ट किए गए डिटेल के मुताबिक, इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला E4 AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका टच सैम्पलिंग रेट 360Hz होगा। इसके अलावा फोन का डिस्प्ले 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ फीचर्स से लैस होगा।

iQOO Neo 6 में Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर दिया जाएगा, जो 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज को सपोर्ट करेगा। इसमें स्टोरेज के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट मिलेगा। फोन में 4,700mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा।

iQOO Neo 6 का कैमरा (Camera)

Amazon पर लिस्ट किए गए डिटेल के मुताबिक, इस स्मार्टफोन के बैक में तीन कैमरे मिलेंगे। इसका प्राइमरी कैमरा 64MP का होगा, जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा फोन में एक अल्ट्रा वाइड और एक मैक्रो या डेप्थ कैमरा दिया जा सकता है। इसके प्राइमरी कैमरे में GW1P सेंसर दिया जाएगा। वहीं, यह फोन सेंटर अलाइंड पंच-होल सेल्फी कैमरे के साथ आएगा।

iQOO Neo 6 के चीनी वेरिएंट में 6.62 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर, Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, 12GB RAM, 256GB UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। इसके बैक में 64MP + 8MP + 2MP का ट्रिपल कैमरा सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का कैमरा मिलता है। फोन 80W फास्ट चार्जिंग और 4,700mAh की बैटरी के साथ आता है।