iQOO 11 Series को चीन में लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ कंपनी ने एक और स्मार्टफोन iQOO Neo 7 SE भी पेश किया है। कंपनी का यह डिवाइस MediaTek Dimensity 8200 SoC के साथ आने वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन को दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्चिंग को आगे बढ़ा दिया गया और अब यह आखिरकार लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें।

iQOO Neo 7 SE Price

बता दें कि iQOO Neo 7 SE को फिलहाल केवल चीन में लॉन्च किया गया है। भारतीय बाजार में इसे iQOO Neo 7 5G नाम से पेश किया जा सकता है। हालांकि, फिलहाल कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। चीन में इसे कुल 5 स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है।

बेस मॉडल में 8GB RAM के साथ 128GB GB स्टोरेज मिलता है। इसकी कीमत CNY 2099 (लगभग 24,800 रुपये) है। डिवाइस के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 2299 (लगभग 27,100 रुपये) है। Neo 7 SE स्मार्टफोन 3 कलर ऑप्शन Electronic Blue, Star Black और Galaxy में आया है।

फोन में मिल रहे ये दमदार स्पेसिफिकेशन

AMOLED डिस्प्ले

16GB तक RAM

64MP मेन कैमरा

120W फास्ट चार्जिंग

MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में 6.78 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 2400×1080, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन में स्क्रीन पर सबसे ऊपर सेंटर में पंच-होल कटआउट मिवता है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, डिवाइस 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 120W फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh बैटरी दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है। इसमें 64MP का मेन कैमरा, 2MP का मेक्रो सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन 16MP कैमरे के साथ आता है। फोन को लॉक-अनलॉक करने के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

साथ ही फोन AI face अलनॉक जैसे फीचर्स से लैस है। हैंडसेट Bluetooth 5.3, डुअल बैंड Wi-Fi, NFC, GPS जैसे फीचर्स से लैस है। स्मार्टफोन Android 13 पर बेस्ड Origin OS 3 पर रन करता है। भारतीय वेरिएंट को Funtouch OS 13 के साथ लॉन्च किया जाएगा।