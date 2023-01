iQOO Neo 7 की भारत में लॉन्च डेट का ऐलान हो गया है। आईकू इंडिया के ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट करके इस मोबाइल की लॉन्चिंग की जानकारी शेयर की है। ट्वीट के मुताबिक, यह मोबाइल 16 फरवरी को लॉन्च होगा। यह स्मार्टफोन Amazon पर एक्सक्लूसिवली सेल के लिए उपलब्ध होगा। ट्वीट में पावरफुल स्मार्टफोन हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह दमदार कंफिग्रेशन के साथ लॉन्च होगा। इस मोबाइल की लॉन्चिंग से पहले इसके स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। Also Read - iQOO 11 5G पर 5000 रुपये का डिस्काउंट, सस्ते में घर लाएं 120W फास्ट चार्जिंग वाला धांसू स्मार्टफोन

iQOO Neo 7 सीरीज में अब तक तीन स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिनके नाम iQOO Neo 7, iQOO Neo 7 SE और iQOO Neo 7 Racing Edition हैं। वहीं, iQOO Neo 7 के टीजर की बात करें तो इसमें एक स्मार्टफोन को Neo टैगलाइन के साथ पेश किया गया है। इसमें स्लिम और कर्व डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह एक बड़े स्क्रीन वाला फोन हो सकता है। यह टीजर फोटो कंपनी ने ट्वीट किया है। आइए इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन को जानते हैं।

iQOO Neo 7 में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले और फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दिया है। इसका रिफ्रेश रेट्स 120Hz का है, जो बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देने का काम करता है। इस मोबाइल में octa-core MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर के साथ Mali G610 GPU दिया है। इस स्मार्टफोन में 16GB LPDDR5 रैम और 512GB UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन दिया है। इसमें Android 13 बेस्ड OriginOS 3.0 मिलेगा।

We heard you and we’ve got BIG NEWS!

The #iQOONeo7 is set to launch on Feb 16th only on @amazonIN. Don’t forget to save the date to be among the first to own it.#iQOO #MostPowerfulSmartphone #AmazonSpecials #ComingSoon pic.twitter.com/VPxAUkzmwj

— iQOO India (@IqooInd) January 16, 2023