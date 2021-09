iQoo ने सोमवार, 27 सितम्बर 2021 को भारत में एक नया iQoo Z5 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह मिड-रेंज डिवाइस है, जो Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर, 5G कनेक्टिविटी, 64MP बैक कैमरा और लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। इस डिवाइस की कीमत 23,990 रुपये से शुरू होती है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Xiaomi, Samsung, OPPO, Vivo, iQOO, Motorola और POCO अगले सप्ताह भारत में लॉन्च करेंगे ये 10 धांसू स्मार्टफोन

iQoo Z5 5G का बेस मॉडल 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 23,990 रुपये है। इस फोन का 12GB + 256GB मॉडल 26,990 रुपये का मिलेगा। यह Mystic Space और Arctic Dawn कलर में मौजूद होगा। Also Read - 12GB तक RAM, 5000mAh बैटरी, 64MP कैमरे के साथ लॉन्च हुआ Vivo iQOO Z5 5G, जानें कीमत

iQoo Z5 5G की बिक्री iQoo और अमेजन इंडिया की वेबसाइट पर 3 अक्टूबर से शुरू होगी। कस्टमर अमेजन कूपन की मदद से इस फोन पर 1,500 रुपये की छूट पा सकते हैं और साथ ही HDFC बैंक के कार्ड के इस्तेमाल पर 1,500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा।

iQoo Z5 5G में एक 6.67-इंच की Full HD+ LCD स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR 10 सर्टिफिकेशन, 2400 x 1080 पिक्सल रेजलूशन, 240Hz टच सैंपलिंग रेट, DCI-P3 कलर गैमुट और TUV सर्टिफिकेशन के साथ आती है। यह डिवाइस Qualcomm Snapadragon 778G 5G प्रोसेसर से लैस है जो 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन में 4GB एक्सटेंडेड रैम का भी फीचर है।

iQOO Z5 is #FullyLoaded inside out. ​

Everything including SD 778G 5G, Enhanced LPDDR5 & UFS 3.1, 5000mAh battery + 44W FlashCharge, 64MP AF Main Camera, and Surround Sound with dual speaker has been paid attention to.​

Watch the launch live: https://t.co/WGKfstVwZy ​#iQOOZ5 pic.twitter.com/n7yInsAEtS

— iQOO India (@IqooInd) September 27, 2021