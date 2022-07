Itel A23s स्मार्टफोन को फाइनली कंपनी के लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन कई शानदार फीचर्स से लैस है, जिसमें 3,020mAh की बैटरी, Android 11 Go Edition ऑपरेटिंग सिस्टम, फेस अनलॉक फीचर और 5-inch HD+ डिस्प्ले मिलता है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। Also Read - Nokia C21 Plus भारत में लॉन्च, फोन की खरीद पर FREE मिलेगा Nokia Wired Buds

Also Read - स्मार्टफोन खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, इस फेस्टिव सीजन होगी ऑफर्स की बारिश!

कीमत की बात करें, तो Itel A23S के 2GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत महज 5,299 रुपये है। इस फोन में तीन कलर ऑप्शन Ocean Blue, Sky Cyan और Sky Black आदि मिलते हैं। Also Read - Smartphone under 5000: 3GB तक RAM, 32GB स्टोरेज, 13MP कैमरा के साथ आते हैं ये सस्ते स्मार्टफोन, कीमत 5000 रुपये से भी कम

Gearing up to chase your dreams? We’ve got the perfect companion that will prove to be your #TarakkiKaSaathi in this journey!

The itel A23S is finally here to make sure nothing comes between you and your success.

Know More: https://t.co/xDdyxc6jBC#itelHaiLifeSahiHai pic.twitter.com/7Sefr4hUM7

— itel India (@itel_india) July 25, 2022