Jio 5G Phone और JioBook लैपटॉप जल्द होंगे लॉन्च, सामने आई बड़ी जानकारी

जियो अपना पहला 5G स्मार्टफोन और JioBook इस साल की रिलायंस AGM (Annual General Meeting) में लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस स्मार्टफोन को गूगल के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। स्मार्टफोन Android या Android GO पर आधारित JioOS के साथ आ सकता है। बता दें कि Android GO गूगल का लाइटवेट OS है, जिसे एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए डेवलप किया गया है।

हालांकि, जियो लैपटॉप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पहले आई एक रिपोर्ट में जियोबुक के बारे में विस्तार से बताया गया था। मामले से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से टेलीकॉम टॉक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि Jio और Google के बीच अभी भी एंड्रॉइड वर्जन को लेकर बातचीत चल रही है। कंपनी एक्जीक्यूटिव ने बताया है कि Jio 5G Phone में एंड्रॉइड गो पर आधारित ओएस मिल सकता है। फोन में एंट्री लेवल स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे।

चीनी कंपनी के साथ काम कर रही Jio

इसके बाद जियो कई और कम कीमत वाले 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो Reliance Jio एंड्रॉइड पर आधारित जियो ओएस वाले स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है। हालांकि, पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कंपनी लैपटॉप के लिए JioOS पर काम कर रही है। विभिन्न रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कंपनी चीनी फर्म Bluebank Communication Technology के साथ मिलकर काम कर रही है।

चीनी कंपनी के साथ मिलकर जियो एक किफायती लैपटॉप लॉन्च कर सकती है, जो 4G LTE कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है। जियो बुक के बारे में पहली बार जानकारी पिछले साल सितंबर में आई थी। हालांकि, अभी तक यह डिवाइस प्रोडक्ट वैलिडेशन टेस्ट तक नहीं पहुंच सका है।

JioBook में क्या होगा खास

रिलायंस जियोबुक में 1366×768 pixels का HD डिस्प्ले और Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर मिल सकता है। यह लैपटॉप Snapdragon X12 4G मॉडम के साथ आएगा। लैपटॉप में 4GB की LPDDR4x RAM और 64GB की eMMC स्टोरेज मिल सकती है। कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस में मिनी HMDI कनेक्टर, Dual Band WiFi और ब्लूटूथ जैसे फीचर मिलेंगे। लैपटॉप में JioStore, JioMeet और JioPages जैसे ऐप्स का सपोर्ट भी मिल सकता है।