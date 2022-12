Reliance Jio ने पिछले साल Jio Phone Next एंड्रॉइड फोन को भारतीय बाजार में पेश किया था। अब खबर है कि कंपनी अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे Jio Phone 5G के नाम से मार्केट में उतारा जा सकता है। हाल ही में अपकमिंग डिवाइस को गीकबेंच डेटाबेस पर देखा गया था। अब दोबारा जियो के हैंडसेट को Bureau of Indian Standards यानी BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जहां इसकी इंडिया लॉन्चिंग का संकेत मिल रहा है। Also Read - Jio, Airtel और Vodafone idea के धांसू रिचार्ज प्लान, डेली 2GB डेटा के साथ मिलते हैं ये बेनेफिट्स

BIS पर लिस्ट हुआ Jio का नया फोन

माय स्मार्टप्राइस की रिपोर्ट के अनुसार, Jio Phone 5G इस वक्त BIS वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिस्टिंग से पता चला है कि इसका मॉडल नंबर LS1654QB5 है, हालांकि इससे डिवाइस के फीचर्स की जानकारी नहीं मिली है। Also Read - Jio Phone 5G में मिलेंगे 4GB RAM और Snapdragon 480+ प्रोसेसर जैसे फीचर्स! गीकबेंच लिस्टिंग से मिला इशारा

Jio Phone 5G specs

हाल ही में सामने आई लीक्स की मानें तो Jio Phone 5G स्मार्टफोन 6.5 इंच के HD+ LCD डिस्प्ले से लैस हो सकता है, जिसका रेफ्रेश रेट 90Hz होगा। इसमें Pragati ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट दिया जा सकता है। इसके अलावा फोन में Qualcomm का Snapdragon 480+ प्रोसेसर, 4GB RAM और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए एक्सपेंड किया जा सकेगा। Also Read - Jio लेकर आया नया डेटा प्लान, 222 रुपये में मिल रहा 50GB डेटा

कैमरा डिटेल

जियो अपने अपकमिंग स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दे सकता है, जिसमें मेन लेंस 13MP का होगा, जबकि अन्य सेंसर के तौर पर इसमें 2MP का लेंस दिया जा सकता है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए डिवाइस में 8MP का कैमरा मिल सकता है।

बैटरी और अन्य स्पेक्स

Jio Phone 5G में 5,000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा डिवाइस में Bluetooth 5.1, Wi-Fi और GPS जैसे कनेक्टिविटी फीचर दिए जा सकते हैं।

Jio Phone 5G Price In India

Jio ने अभी तक जियोफोन 5G की इंडिया लॉन्चटाइम, कीमत या फीचर से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि स्मार्टफोन की कीमत 10 से 15 हजार के बीच रखी जाएगी और इसे कई कलर में पेश किया जा सकता है।