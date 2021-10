दिवाली से पहले जियो का बड़ा धमाका! Jio Phone Next की डिटेल्स का किया खुलासा

Jio Phone Next की डिटेल्स का किया खुलासा

रिलायंस जियो ने सोमवार को अपने किफायती स्मार्टफोन Jio Phone Next का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कंपनी ने जियो फोन नेक्स्ट से जुड़ी बहुत सी डिटेल्स दी हैं। जियो की मानें तो नए स्मार्टफोन को भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी की मानें तो, 'जियोफोन नेक्स्ट एक मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस फोन है। जियोफोन नेक्स्ट यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक भारतीय को समान अवसर मिले और डिजिटल तकनीक का लाभ प्राप्त हो।' आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन से जुड़ी खास बातें।

Jio Phone Next की बड़ी बातें

Pragati OS

प्रगति ओएस, गूगल एंड्रॉइड पर बेस्ड एक विश्व स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है। प्रगति ओएस को जियो और गूगल के सर्वश्रेष्ठ टेक्नीशियन ने तैयार किया है।

मिलेगा Qualcomm प्रोसेसर

जियोफोन नेक्स्ट में क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलेगा। हालांकि, इसमें क्वालकॉम का कौन-सा प्रोसेसर होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी के मुताबिक, 'जियोफोन नेक्स्ट में लगा क्वालकॉम प्रोसेसर, फोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। यह प्रोसेसर ऑप्टिमाइज्ड कनेक्टिविटी एंड लोकेशन टेक्नॉलोजी, ऑडियो और बैटरी के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ाएगा।'

वॉइस असिस्टेंट

Jio Phone Next में यूजर्स को वॉइस असिस्टेंट फीचर मिलेगा। कंपनी के अनुसार ‘वॉयस असिस्टेंट यूजर्स को डिवाइस को ऑपरेट करने में मदद करता है (जैसे ऐप खोलें, सेटिंग्स को मैनेज करें आदि) साथ ही इंटरनेट से जानकारी/कंटेंट आसानी से उनकी अपनी भाषा में प्राप्त करने में सहायता करता है।’

मिलेगी ट्रांसलेशन की सुविधा

जियो की मानें तो, Jio Phone Next में यूजर्स को ट्रांसलेशन का फीचर मिलेगा। इसकी मदद से यूजर्स अपनी पसंद की भाषा में किसी भी स्क्रीन का ट्रांसलेशन कर सकेंगे। यानी यूजर्स किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन इस स्मार्टफोन की मदद से अपनी भाषा में कर सकेंगे।

स्मार्ट कैमरा

जियो के इस फोन में सिंगल रियर कैमरा मिलेगा। कंपनी की मानें तो यह कैमरा पोर्ट्रेट सहित कई मोड्स में फोटोग्राफी कर सकता है। इसमें नाइट मोड का फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें ली जा सकेंगी। कैमरा ऐप इंडियन ऑग्मेंटिड रियलिटी फिल्टर के साथ प्री-लोडिड आएगा। यानी कैमरे में बहुत से फिल्टर पहले से ही लोड मिलेंगे।

Jio और Google Apps

स्मार्टफओन आपको जियो और गूगल के ऐप्स प्रीलोडेड मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें गूगल प्ले स्टोर भी मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर्स दूसरे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकेंगे।

ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट

कंपनी के मुताबिक, ‘जियोफोन नेक्स्ट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ अपडेट आएगा। समय के साथ इसके अनुभव बेहतर होते जाएंगे। इसमें इंटरनेट से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा।’

बैटरी लाइफ

हालांकि, Jio Phone Next की बैटरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी की मानें तो इसमें दमदार बैटरी मिलेगी। जियो ने बताया, ‘लेटेस्ट डेवलप्ड प्रगति ओएस, जो एंड्रॉइड द्वारा संचालित है, लंबी बैटरी लाइफ सुनिश्चित करते हुए शानदार प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।’