Jio Phone Next इस दिन हो सकता है लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

Jio Phone Next Launch Date: रिलायंस Jio Phone Next का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। यह स्मार्टफोन इस साल सितंबर में लॉन्च होने वाला था, लेकिन चिप शॉर्टेज के कारण इसके लॉन्च को टाल दिया गया। हाल में ही इस फोन को गूगल प्ले कंसोल पर स्पॉट किया गया है, जहां स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स से भी पर्दा उठा है। सोमवार को कंपनी ने स्मार्टफोन का एक वीडियो जारी कर इसके कुछ फीचर्स की जानकारी दी है। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि यह फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। आइए जानते हैं इस फोन से जुड़ी खास बातें।

कब लॉन्च होगा जियो फोन नेक्स्ट?

रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन दिवाली के दिन यानी 4 नवंबर को लॉन्च हो सकता है। Jio Phone Next के जरिए रिलायंस ग्रुप लो-बजट स्मार्टफोन सेगमेंट वाले यूजर्स को आकर्षित करना चाहता है। जियो फोन के जरिए कंपनी कम कीमत में फीचर्स से भरा डिवाइस प्रदान करना चाहता है। इस फोन को जियो ने गूगल और क्वालकॉम के साथ साझेदारी में तैयार किया है। इसमें नाइट मोड, ट्रांसलेट नाउ, रीड लाउड जैसे कई फीचर मिलेंगे। यह फोन ऑप्टमाइज्ड एंड्रॉइड वर्जन के साथ आएगा।

Jio Phone Next Price और फीचर्स

जियो के इस फोन में आपको 5.5-inch का HD डिस्प्ले मिल सकता है, जो 720×1,440 पिक्सल रेजलूशन वाला होगा। यह फोन Qualcomm Snapdragon 215 चिपसेट के साथ आ सकता है, जिसके साथ 2GB RAM और 3GB RAM के साथ 16GB स्टोरेज और 32GB स्टोरेज का ऑप्शन मिल सकता है। डिवाइस को पावर देने के लिए 2500mAh की बैटरी दी जा सकती है।

हैंडसेट Android पर बेस्ट प्रगति ओएस के साथ आएगा। इसमें जियो और गूगल के कई ऐप्स प्री-लोडेड मिलेंगे। फोन में 13MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। फोन में नाइट मोड, ट्रांसलेशन, वाइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। फोन की कीमत से फिलहाल पर्दा नहीं उठा है, लेकिन कंपनी इसे एंट्री लेवल सेगमेंट में लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन 3000 रुपये से 3500 रुपये की कीमत पर लॉन्च हो सकता है।