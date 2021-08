JioPhone Next की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, जानें डिटेल

JioPhone Next की कीमत लीक हो गई हैं। टिप्स्टर योगेश ने ट्विटर पर बताया कि JioPhone Next स्मार्टफोन की भारत में कीमत 3,499 रुपये हो सकती है। योगेश ने इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स भी साझा किए हैं। Also Read - JioPhone Next: 10 सितंबर से बिकेगा यह स्मार्टफोन, कैमरा, प्रोसेसर और कुछ स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक

Reliance Jio ने इस साल की AGM पर JioPhone Next स्मार्टफोन का अनाउंसमेंट किया था। यह फोन 10 सितम्बर 2021 से सेल पर जाएगा। कंपनी ने इस डिवाइस की पिक्चर्स साझा की थी और कुछ फीचर्स के बारे में भी बताया था मगर इसकी कीमत और खास स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा नहीं उठाया था। लेकिन लीक्स से इसकी कीमत के साथ-साथ हार्डवेयर के बारे में पता चलता है। आइए इनपर एक नजर डाल लेते हैं।

JioPhone Next कीमत

टिप्स्टर योगेश के मुताबिक, JioPhone Next स्मार्टफोन भारत में 3,499 रुपये में बिकेगा। यह लीक एक पुरानी रिपोर्ट से मेल खाती है, जिसके मुताबिक, JioPhone Next भारत में 50 डॉलर में बेचा जाएगा। यह रकम भारतीय मुद्रा में 3,700 रुपये बनते हैं।

JioPhone Next specifications और features

नई लीक के मुताबिक, JioPhone Next में एक 5.5-इंच की HD स्क्रीन होगी। यह डिवाइस Qualcomm QM215 प्रोसेसर से लैस होगा और 2GB या 3GB RAM के साथ में 16GB या 32GB eMMC 4.5 इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा।

इस एंट्री-लेवल स्मार्टफोन की बैक पर एक 13MP का कैमरा होगा और सामने एक 8MP का सेल्फी कैमरा होगा। JioPhone Next में dual-SIM सपोर्ट के साथ 4G VoLTE का भी सपोर्ट मिलेगा। इस डिवाइस में 2,500mAh बैटरी हो सकती है। ऐसा कहा जहा रहा है कि यह डिवाइस Android 11 (Go Edition) पर चलेगा।

JioPhone Next स्मार्टफोन के अनाउंसमेंट पर कंपनी ने बताया कि इस डिवाइस को रिलायंस ने Google के साथ पार्ट्नरशिप में बनाया है। इस फोन में एक बड़ी टच स्क्रीन है और यह डिवाइस कस्टम Android पर चलेगा। इसमें Google के सारे ऐप्लिकेशन मिलेंगे, दूसरे ऐप इंस्टॉल करने के लिए Play Store होगा, voice assistant फीचर होगा, augmented reality filter वाला स्मार्ट कैमरा होगा और साथ ही read aloud और translate now जैसे फीचर्स भी होंगे।