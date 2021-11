JioPhone Next के लिए करना होगा यह काम, तब खरीद सकेंगे फोन

रिलायंस जियो ने हाल में ही अपने JioPhone Next का ऐलान कर दिया है। इस स्मार्टफोन को किफायती हैंडसेट की तलाश कर रहे लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। जियो ने इस फोन को गूगल के साथ साझेदारी में तैयार किया है। इस डिवाइस को आप JioMart Digital स्टोर से खरीद सकेंगे। यह फोन 4 नवंबर को उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन को आप विभिन्न ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। इसे आप ईएमआई प्लान या फिर 6,499 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं। Also Read - JioPhone और JioPhone 2 से कितना अलग है JioPhone Next? जानें सभी जियोफोन्स के फीचर्स और कीमत

फोन को आप 18 महीने या 24 महीने की EMI प्लान पर खरीद सकते हैं। जियो इस फोन के साथ 501 रुपये का प्रोसेसिंग फीस अतिरिक्त चार्ज करेगी। JioPhone Next में डुअल सिम सपोर्ट मिलता है। इसमें 5.45-inch का HD+ डिस्प्ले मिलेगा। यह स्मार्टफोन 1.3Ghz के क्वाड-कोर Qualcomm 215 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें 2GB RAM और 32GB स्टोरेज मिलेगा। Also Read - JioPhone Next 4G स्मार्टफोन के लिए कौन से रिचार्ज वाउचर करेंगे काम? जानें डिटेल

कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा मिलता है, जो LED फ्लैश के साथ आएगा। वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है। स्मार्टफोन को 2G फीचर फोन यूजर्स को टार्गेट करके लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं आपके नजदीकी स्टोर पर यह फोन कब उपलब्द होगा और कैसे आप इस फोन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। Also Read - 3500mAh बैटरी, 2GB RAM, 32GB स्टोरेज के साथ आया JioPhone Next 4G, इस तरह 1999 रुपये में लाएं घर

JioPhone Next कैसे मिलेगा?

सबसे पहले आपको Jio.com पर जाना होगा।

यहां आपको JioPhone Next का बैनर नजर आएगा, जिस पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको अगले पेज पर पहुंच जाएंगे, यहां आपको I am Intrested विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर डालते हुए टर्म एंड कंडीशन चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। ध्यान रहें कि आप टर्म एंड कंडीशन पढ़कर ही इस पर क्लिक करें।

जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके नंबर पर OTP आएगा। इसे एंटर करना होगा।

इसके बाद आपको अगले पेज पर जाने के लिए लोकैलिटी, पिन कोड और हाउस नंबर जैसी डिटेल्स एंटर करनी होंगी।

अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा कि JioPhone Next में रूचि दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपके नजदीकी स्टोर पर जियो फोन नेक्स्ट उपलब्ध होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे।