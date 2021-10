Google CEO सुंदर पिचाई ने कन्फर्म किया है कि JioPhone Next को दिवाली के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। पिचाई बजट डिवाइसेज और भारत में हो रहे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में Google की पैरेंट कंपनी Alphabet की तरफ से बोल रहे थे। इस दौरान पिचाई ने कहा, “हमने भी भारतीय यूजर्स के लिए मेड फॉर इंडिया अफोर्डेबल (सस्ता) स्मार्टफोन Reliance के साथ मिलकर डेवलप किया है। JioPhone Next डिवाइस को प्रीमियम और लोकलाइज्ड क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इसे दिवाली तक बाजार में लॉन्च किया जाएगा।” Also Read - Google ने VideoMixer Editor Pro समेत बैन किए ये 150 खतरनाक ऐप, देखें पूरी लिस्ट

सुंदर पिचाई ने आगे बताया कि Jio के पहले दो स्मार्टफोन को कम आय वर्ग के यूजर को टारगेट करके लाया जाएगा, जिसकी कीमत 5,000 रुपये से कम होगी। पिछले दिनों सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, JioPhone Next की कीमत 3,499 रुपये हो सकती है।

फीचर्स

पिछले दिनों JioPhone Next को Google Play Console पर स्पॉट किया गया था। Google Play Console पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, इसमें 5.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन के डिस्प्ले का रेजलूशन 720 x 1440 पिक्सल होगा। यह स्मार्टफोन Android 11 Go Edition पर काम करेगा। फोन के बैक में 13MP का रियर कैमरा मिलेगा और 8MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यह बजट 4G फोन दो स्टोरेज ऑप्शन- 2GB RAM + 16GB और 3GB RAM + 32GB के साथ आ सकता है। फोन में 2,500mAh की बैटरी मिलेगी।

बता दें कि JioPhone Next के लिए Jio और Google ने साझेदारी की थी। ऐसा दावा किया गया है कि यह फोन पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो Android के ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। यह प्रीमियम और दमदार फीचर के साथ आएगा। फोन में वॉयस फर्स्ट फीचर मिलेगा, जिसके जरिए फोन को बोलकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। फोन में कंटेंट देखने और नेविगेट करने के लिए वॉयस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। JioPhone Next की कीमत 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये के बीच होगी।