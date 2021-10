JioPhone Next का इंतजार खत्म हो गया है। Reliance Jio और Google के सहयोग से बने दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन को 1,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इसकी प्राइसिंग के साथ चार तरह के फाइनेंशियल प्लान रिवील किए हैं। यूजर्स 1,999 रुपये का भुगतान करके इन चारों प्लान में से किसी एक का चुनाव करके दुनिया के इस सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के इस फोन की कीमत 6,499 रुपये रखी गई है। Also Read - इस तरह सिर्फ 1999 रुपये में मिलेगा JioPhone Next 4G स्मार्टफोन, जानें बुकिंग से जुड़ी हर एक बात

क्या है प्लान?

JioPhone Next के लिए कंपनी ने चार तरह का फाइनेंशियल प्लान रखा है। इसमें यूजर को 1,999 रुपये का डाउन पेमेंट करना होगा। इसके बाद यूजर Always on, Large, XL और XXL फाइनेंशिल प्लान में से किसी एक प्लान को चुनकर इस फोन को घर ला सकते हैं। आइए, जानते हैं इन प्लान्स के बारे में।

Always-on Plan: इस प्लान में यूजर को दो तरह के विकल्प मिलेंगे। यूजर को या तो हर महीने 300 रुपये का रिचार्ज अगले 24 महीनों तक करना होगा या फिर 350 रुपये का रिचार्ज अगले 16 महीने तक करना होगा। इस प्लान में यूजर को हर महीने 5GB डेटा और 100 मिनट वॉयस कॉलिंग ऑफर की जाएगी।

Large Plan: इस प्लान में भी यूजर को दो तरह के विकल्प मिलेगे। यूजर को या तो हर महीने 450 रुपये का रिचार्ज अगले 24 महीनों तक करना होगा या फिर 500 रुपये का रिचार्ज अगले 16 महीनों तक कराना होगा। इस प्लान में यूजर को हर दिन 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा।

XL Plan: इस प्लान में भी यूजर को दो तरह के विकल्प मिलेगे। यूजर को या तो हर महीने 500 रुपये का रिचार्ज अगले 24 महीनों तक करना होगा या फिर 550 रुपये का रिचार्ज अगले 16 महीनों तक कराना होगा। इस प्लान में यूजर को हर दिन 2GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा।

XXL Plan: इस प्लान में भी यूजर को दो तरह के विकल्प मिलेगे। यूजर को या तो हर महीने 550 रुपये का रिचार्ज अगले 24 महीनों तक करना होगा या फिर 600 रुपये का रिचार्ज अगले 16 महीनों तक कराना होगा। इस प्लान में यूजर को हर दिन 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा।

JioPhone Next के फीचर्स

इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही, एंटीफिंगरप्रिंट कोटिंग भी मिलती है। फोन 2GB RAM + 32GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें QM-215 क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन Anroid पर आधारित Pragati OS पर काम करता है। JioPhone Next में 3,500mAh की बैटरी मिलती है। फोन को चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है। फोन के कैमरे फीचर की बात करें तो इसके बैक में 13MP का कैमरा है। जबकि वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 8MP का कैमरा है। फोन में दो SIM कार्ड लगाए जा सकते हैं।

JioPhone Next कैसे करें बुक?

इस फोन को यूजर नजदीकी Jio Mart डिजीटल स्टोर या फिर Jio.com/next के जरिए बुक कर सकते हैं। फोन को WhatsApp के जरिए भी बुक किया जा सकता है। इसे बुक करने के लिए यूजर को 70182-70182 नंबर पर Hi मैसेज करना होगा। बुंकिंग कंफर्म होने के बाद यूजर नजदीकी JioMart रिटेलर के पास विजिट करके इसे घर ला सकते हैं। इसे 4 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।