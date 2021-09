JioPhone Next के लिए करना होगा इंतजार, दीपावली पर आएगा फोन

JioPhone Next की बिक्री दीपावली से पहले शुरू होगी। गुरुवार देर रात रिलायंस जियो ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि, कंपनी ने इस साल जून में बताया था कि किफायती स्मार्टफोन की सेल 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन शुरू होगा। जियो की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि स्मार्टफोन फिलाहल एवांड ट्रायल स्टेज में है और बिक्री के लिए दीपावली तक उपलब्ध होगा। बता दें कि इस साल दीपावली 4 नवंबर को है। JioPhone Next की कीमत और बिक्री के प्लान में देरी की वजह सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी है। Also Read - JioPhone Next का कर रहे हैं इंतजार? इन 5 प्वाइंट्स में जानें सबकुछ

कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा है कि यह अतिरिक्त समय इंडस्ट्री में चल रही ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज को कम करने में मदद करेगा। जियो इस फोन को गूगल के साथ मिलकर विकसित कर रहा है। जून में कंपनी ने इसकी रिलीज डेट 10 सितंबर बताई थी। हालांकि, किन्हीं कारणों से कंपनी ने रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर काम करेगा और इसमें प्ले स्टोर भी मिलेगा। Also Read - WhatsApp यूजर्स के लिए बुरी खबर, 1 नवंबर से इन 43 फोन में काम नहीं करेगा ऐप

JioPhone Next: कीमत और फीचर्स

जियो ने इस स्मार्टफोन की कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लीक्स की मानें तो यह 3,499 रुपये के बजट में आ सकता है। JioPhone Next स्मार्टफोन उन लोगों के खास तौर पर पेश किया जा रहा है, जो फिलहाल फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। जियो ने बताया कि इस स्मार्टफोन में वॉइस फर्स्ट फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से लोग अपनी भाषा में कंटेंट कंज्यूम कर सकेंगे। इसमें बेहतरीन कैमरा एक्सपीरियंस और लेटेस्ट एंड्रॉयड फीचर व सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। Also Read - Phones launching in September: iPhone 13 से लेकर JioPhone Next तक, ये हैं सितम्बर में लॉन्च होने वाले फोन

कंपनी ने बताया कि फोन फिलहाल चुनिंदा यूजर ग्रुप के साथ टेस्ट किया जा रहा है और इसे दीपावली तक बड़े पैमाने पर रोलआउट किया जाएगा। जियो फोन नेक्स्ट के फीचर्स की आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें 5.5-inch का डिस्प्ले मिलेगा। फोन एंड्रॉयड गो एडिशन पर काम करेगा और इसमें Qualcomm QM215 प्रोसेसर, 2500mAh बैटरी, डुअल सिम सपोर्ट और 2GB RAM + 32GB स्टोरेज मिलेगा।