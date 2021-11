रिलायंस जियो का पहला स्मार्टफोन JioPhone Next आज, 4 नवंबर से बिक्री के लिए मौजूद है। मगर इस डिवाइस को खरीदने के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते और न ही सीधे से अपने करीबी जियो स्टोर पर जा सकते हैं। अगर आप जियोफोन नेक्स्ट को खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको जियो की वेबसाइट या फिर WhatsApp के जरिए फोन के लिए रजिस्टर करना होगा। आइए पूरा प्रोसेस, EMI स्कीम और बाकी डिटेल्स जान लेते हैं। Also Read - JioPhone और JioPhone 2 से कितना अलग है JioPhone Next? जानें सभी जियोफोन्स के फीचर्स और कीमत

JioPhone Next सेल डिटेल्स और कीमत

JioPhone Next की कीमत 6,499 रुपये है। आप सीधे ये रकम देकर फोन ले सकते हैं या फिर 1,999 रुपये का पेमेंट करके बाकी का पैसा EMI के जरिए चुका सकते हैं। दूसरे मोड में आपको 501 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज भी चुकाना होगा। रिलायंस जियो ने इन EMI प्लान को JioPhone के रिचार्ज प्लान के साथ जोड़ दिया है। आप इन पेमेंट प्लान्स को नीचे देख सकते हैं: Also Read - JioPhone Next के लिए करना होगा यह काम, तब खरीद सकेंगे फोन

Always-on plan: इस प्लान में आपको हर महीने 5GB डेटा और कॉलिंग के लिए 100 मिनट मिलेंगे। इसमें आप 24 महीनों तक 300 रुपये प्रति माह या फिर 18 महीनों तक 350 रुपये प्रति माह वाला प्लान ले सकते हैं। Also Read - JioPhone Next 4G स्मार्टफोन के लिए कौन से रिचार्ज वाउचर करेंगे काम? जानें डिटेल

Large plan: इस प्लान में आपको 1.5GB डेटा प्रति दिन और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। इसमें आप 24 महीनों तक 450 रुपये प्रति माह या फिर 18 महीनों तक 500 रुपये प्रति माह वाला प्लान ले सकते हैं।

XL plan: इस प्लान में आपको 2GB डेटा प्रति दिन और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। इसमें आप 24 महीनों तक 500 रुपये प्रति माह या फिर 18 महीनों तक 550 रुपये प्रति माह वाला प्लान ले सकते हैं।

XXL plan: इस प्लान में आपको 2.5GB डेटा प्रति दिन और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। इसमें आप 24 महीनों तक 550 रुपये प्रति माह या फिर 18 महीनों तक 600 रुपये प्रति माह वाला प्लान ले सकते हैं।

फोन के लिए कैसे करना है रजिस्टर

JioPhone Next को रजिस्टर करने के लिए आपको jio.com पर जाकर JioPhone Next के बैनर पर क्लिक करना होगा। यहां पर साइड में और सबसे नीचे आपको I’m Interested का बटन दिखाई देगा। इसके बाद आपके सामने एक पेज आएगा जहां आपको रजिस्टर करने के लिए अपनी डिटेल्स देनी होंगी। वेबसाइट की जगह पर आप 70182-70182 नंबर पर WhatsApp करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको जियो स्टोर जाकर फोन कलेक्ट करना होगा।

JioPhone Next specifications

JioPhone Next को रिलायंस जियो ने गूगल के साथ मिलकर बनाया है। यह उन यूजर्स को टारगेट करता है, जो अपने फीचर फोन से स्मार्टफोन पर अपग्रेड करना चाहते हैं। यह डिवाइस Pragati OS पर चलता है। यह सॉफ्टवेयर एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। इसमें आपको ऐप्स डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर भी मिलेगा। इस डिवाइस में एक 5।45-इंच की HD+ स्क्रीन है, जो Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। JioPhone Next में एक 1।3GHz वाला quad-core Qualcomm Snapdragon 215 प्रोसेसर है, जो 28nm प्रोसेसर पर बना है। यह 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन की बैक पर एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और समें एक 8 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इस डिवाइस में 3,500mAh बैटरी है।