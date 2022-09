JioPhone Next 5G स्मार्टफोन के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामने आई है। जियो के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन की कीमत में बारे में डिटेल सामने आई थी। अब इसके प्रोसेसर, बैटरी और ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल भी रिवील हुई है। पिछले दिनों सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, Jio के 5G फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलेगी और यह फोन 8,000 रुपये से 12,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। रिलायंस जियो अगले महीने दिवाली में 5G सर्विस लॉन्च करने वाली है। इसके बाद कंपनी इस फोन को बाजार में उतार सकती है। Also Read - Jio Phone 5G में मिलेगी 5000mAh की तगड़ी बैटरी, स्पेसिफिकेशन फिर हुए लीक

रिसर्च फर्म Counterpoint ने Jio के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन के बारे में BoM Analysis रिपोर्ट शेयर किया है, जिसमें फोन के मुख्य फीचर्स, कीमत आदि के बारे में अंदाजा लगाया गया है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसके बारे में कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर रिवील नहीं की गई है।

पिछले दिनों Jio के अपकमिंग 5G फोन की कीमत को लेकर आ रही खबरों पर Counterpoint ने सफाई भी जारी की है। फर्म का कहना है कि हमने फोन के संभावित कीमत का अंदाजा लगाया था, जिसे मीडिया द्वारा गलत तरीके से प्रेषित किया गया है।

Clarification on our JioPhone Next research note dated 26th September 2022 – https://t.co/3tXYsDr6YW pic.twitter.com/j4jsHLlYck

— Counterpoint (@CounterPointTR) September 28, 2022