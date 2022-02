Kodak Ektra स्मार्टफोन 40 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ सेल के लिए उपलब्ध

इस साल कोडेक के नाम पर स्मार्टफोन बेचने का लाइसेंस हासिल करने वाली बुलइट ग्रुप ने जुलाई को Kodak Ektra नाम का स्मार्टफोन किया था। लॉन्च के सयम इस स्मार्टफोन की कीमत 19,999 रुपए थी। लेकिन, अब ई-कॉमर्स वेबसाइट स्नैपडील पर यह डिवाइस 40 प्रतिशत डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। डिस्काउंट के बाद इस डिवाइस की कीमत भारत में 9,999 रुपए हो गई है। Also Read - Best TV Under 15000: ये 5 एंड्रॉयड टीवी खरीद सकते हैं आप, कीमत है 15 हजार से कम

खासतौर पर फोटोग्राफी के लिए बनाया गया यह स्मार्टफोन पहले ही अमेरिका और यूरोप में खरीदने के लिए उपलब्ध है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ओआईएस, एफ/2.0 अपर्चर, पीडीएएफ और डुअल एलईडी फ्लैश के साथ 21-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पीडीएएफ और अपर्चर एफ/2.0 के साथ दिया गया है।

अगर बात करें कैमरा ऐप की तो इसमें डीएसएलआर मोड जैसे स्मार्ट ऑटो, पोर्ट्रेट, मैनुअल, स्पोर्ट्स, नाइट-टाइम, एचडीआर, पैनोरमा, मैक्रो, लैंडस्केप और 4के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

अगर बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशन की तो इसमें 5-इंच का फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन (1080×1920) पिक्सल है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन Helio X-20 Decacore प्रोसेसर पर आधारित है। फोन में 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए फोन में 3,000एमएएच की बैटरी दी गई है।

कैमरे के अलावा इस साल कोडेक ने अपने पोर्टेबल स्पीकर ’68M’ को लॉन्च किया था। इस पोर्टेबल स्पीकर की कीमत 3,290 रुपए है। कोडक का यह पोर्टेबल स्पीकर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ऑक्सिलियर्य (AUX) वॉयर और माइक्रो यूएसबी जैक को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही 5 घंटे से अधिक चल सकता है और साथ ही एम्प्लिफिएड साउंड एक्सपीरियंस भी प्रदान कर सकता है।