Lava Blaze Pro जल्द लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन की डिजाइन टीज की है। भारतीय ब्रांड के इस स्मार्टफोन को बजट प्राइस रेंज में पेश किया जा सकता है। लावा का यह फोन पहले लॉन्च हो चुके स्मार्टफोन Blaze का अपग्रेडेड मॉडल होगा। हालांकि, कंपनी ने फोन के किसी फीचर के बारे में नहीं बताया है, लेकिन लीक हो चुकी जानकारी के मुताबिक यह फोन 50MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। फोन के मेन कैमरा में 6X जूम फीचर मिल सकता है। इसके अलावा फोन में 5,000mAh की बैटरी और 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले मिल सकता है। Also Read - iPhone की तरह दिखने वाला Lava Blaze स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कम दाम में मिल रहे धांसू स्पेसिफिकेशन

लावा ने अपने ट्विटर हैंडल से फोन की डिजाइन शेयर की है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम बटन देखा जा सकता है। कंपनी ने अपने ट्वीट में लिखा है, “क्या आप Pro के लिए तैयार हैं? जल्द आ रहा है” जो यह कंफर्म करता है कि यह कंपनी के पिछले लॉन्च हुए मॉडल का प्रो वर्जन होगा। Also Read - Lava Blaze कल होगा भारत में लॉन्च, फोटो, कीमत और खास स्पेसिफिकेशन हुए लीक

Are you ready for the Pro? #Coming Soon pic.twitter.com/MF1nRXFnwK

— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 7, 2022