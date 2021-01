Lava ला रहा नए स्मार्टफोन्स, Xiaomi-Realme को मिलेगी टक्कर

इंडियन मार्केट में कल (7 जनवरी) नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने अपने आने वाले इन फोन्स के खास फीचर्स को टीज किया है। 91mobiles की रिपोर्ट में कहा गया है कि लावा 7 जनवरी को चार नए स्मार्टफोन्स पेश करेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इनके नाम का खुलासा नहीं किया है। Also Read - Upcoming smartphones in India in January 2021 : शाओमी और सैमसंग के ये स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

टीजर से साफ हुआ है कि लावा के आने वाले फोन में वॉटरड्रॉप डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जैसी खूबियां होंगी। कंपनी के एक फोन में 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिल सकते हैं। हालांकि, अभी कंपनी ने ऑफिशियली इन स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि नहीं की है, जिसके चलते इन्हें लेकर दावा नहीं किया जा सकता है। Also Read - Lava new smartphones launch date: लावा ला रहा सस्ते स्मार्टफोन, आ गई लॉन्च डेट

लावा इंडियन मार्केट में #ProudlyIndian टैगलाइन के साथ वापसी कर रहा है। कंपनी माइक्रोमैक्स के नक्शेकदम पर चलती दिख रही है, जिसने कुछ समय पहले IN Note 1 और IN 1b नाम से मेड इन इंडिया फोन लॉन्च किए हैं। Also Read - इंडियन स्मार्टफोन कंपनी LAVA जल्द लॉन्च करेगी गेमिंग स्मार्टफोन, ये होगी कीमत

Get your focus right and guess the spec of our upcoming game-changing smartphone!

Can you guess it? Tell us your answers in comments below.#Lava7thJanLaunch#ProudlyIndian

For contest T&Cs, visit : https://t.co/OF79mKqgEe pic.twitter.com/O1bFeNOCYt

— Lava Mobiles (@LavaMobile) January 5, 2021