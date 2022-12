Lava ने कुछ समय पहले Lava Blaze 5G और Blaze NXT स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में उतारा था। अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो में नया डिवाइस जोड़ने की तैयारी में है, जिसका नाम Lava X3 है। इस डिवाइस की माइक्रो-साइट Amazon पर लाइव हो गई है। अब पॉपुलर टिप्सटर मुकुल शर्मा ने अपकमिंग हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन साझा किए हैं। हालांकि, टिप्सटर ने लॉन्च डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है और न ही माइक्रो-साइट से लॉन्च टाइमलाइन को लेकर कोई जानकारी मिली है। Also Read - Lava Blaze NXT की पहली सेल, सस्ते फोन पर मिल रहे कई जबरदस्त ऑफर

[Exclusive] Here’s the Lava X3 for you.

Android 12 Go Edition

3GB RAM, 32GB storage

16.5×7.6×0.9cm

310g

3.5mm jack

4,000mAh

MediaTek Helio 2GHz

6.5-inch HD+ IPS

8MP dual AI rear camera

5MP front

Type-C

Bottom firing speakers

