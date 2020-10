Lenovo K12 Note का रेंडर आया सामने, ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप के साथ होगा लॉन्च

Lenovo K Note सीरीज का नया मॉडल जल्द लॉन्च हो सकता है। पिछले साल लॉन्च हुए K10 Note के बाद कंपनी जल्द ही अपने K12 Note को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस स्मार्टफोन का रेंडर ऑनलाइन स्पॉट किया गया है। कंपनी ने पहले ही घोषणा की है कि Lenovo K12 Note कंपनी के पिछले दिनों लॉन्च हुए Moto G9 Play का रिब्रांडेड वर्जन होगा। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप देखने को मिल सकता है। Also Read - Moto G 5G बजट फोन 'Kiev' कोडनेम के साथ लीक, 48MP ट्रिपल रियर कैमरा, 6GB रैम जैसे फीचर्स

Lenovo K12 Note कंपनी के भारत में लॉन्च हुए Moto G9 और ग्लोबल बाजार में लॉन्च हुए Moto G9 Play का रिब्रांडेड मॉडल होगा। ऐसे में कंपनी अपने एक ही प्रोडक्ट को तीन अलग-अलग नामों के साथ बेच रहा है। इस स्मार्टफोन के सामने आए रेंडर के मुताबिक, Lenovo K12 Note दो कलर ऑप्शन्स- ग्रीन और ब्लू में आएगा। भारत में भी Moto G9 इन्हीं दो कलर ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। Also Read - Amazon, Flipkart Diwali Sale 2020: Samsung, Apple समेत इन स्मार्टफोन्स पर Rs 40 हजार तक का डिस्काउंट

संभावित स्पेसिफिकेशन्स

टिप्स्टर द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, इसमें 15W की फास्ट चार्जिंग फीचर दिया जा सकता है, जबकि Moto G9 Play में 20W की फास्ट चार्जिंग फीचर दी गई है। फोन के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसे 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन को पावर देने के लिए 5,000mAh की दमदार बैटरी दी जा सकती है। फोन के बैक में 48MP का क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया जा सकता है। Also Read - Motorola One Fusion+ 6GB रैम, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी फोन अभी भी Flipkart पर मिल रहा है सस्ता

Lenovo की स्वामित्व वाले ब्रांड Motorola ने पिछले दिनों भारत में One Fusion सीरीज को लॉन्च किया है। जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। Motorola One Fusion और One Fusion+ को मिड प्राइस रेंज में भारत में लॉन्च किया गया है। इन दिनों ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आयोजित सेल में ये स्मार्टफोन्स काफी पसंद किए जा रहे हैं।

Features Motorola Moto G9 Price 11499 Chipset Qualcomm Snapdragon 662 OS Android 10 Display 6.5″ Max Vision-HD+ (1600×720) | 269 ppi Internal Memory 4GB RAM + 64GB Rear Camera 48MP + 2MP + 2MP Front Camera 8MP Battery 5000 mAh