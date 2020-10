LG K92 5G स्मार्टफोन 5 कैमरे के साथ हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

LG ने अपना नया स्मार्टफोन LG K92 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने स्मार्टफोन को किफायती कीमत पर लॉन्च किया है और सबसे खास बात है कि यह स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 690 octa-core प्रोसेसर मिलता है, जो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। LG K92 5G स्मार्टफोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मुख्य लेंस 64 मेगापिक्सल का है। स्मार्टफोन में 4,000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। Also Read - पांच कैमरे और बड़ी स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन LG K92, जानें फीचर्स

LG K92 5G प्राइस, सेल

एलजी के इस स्मार्टफोन की कीमत 359 डॉलर (लगभग 26,600 रुपये) है। यह कीमत 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। यह फोन Titan Gray रिफ्लेक्टिव एक्सेंट में आता है, जो AT&T, Cricket Wireless और US Cellular के जरिए मिल रहा है। AT&T इस स्मार्टफोन की बिक्री 6 नवंबर से शुरू करेगी। वहीं US Cellular इस डिवाइस की बिक्री 19 नवंबर से शुरू होगी।

स्पेसिफिकेशन्स

LG K92 5G स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर काम करता है। स्मार्टफोन में 6.7 inch की full-HD+ hole-punch डिस्प्ले दिया है। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 690 SoC लगा है, जो 6GB की रैम के साथ आता है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो फोन में 128GB का स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरा की बात करें तो फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

फोन का मुख्य लेंस 64-megapixel का है, जो f/1.78 aperture के साथ आता है। इसके अतिरिक्त फोन में 5-megapixel का अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस मिल रहा है। इसके अतिरिक्त फोन में f/2.4 aperture का 2-megapixel डेप्थ सेंसर मिलता है और f/2.4 aperture का 2-megapixel मैक्रो लेंस मिलता है। स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। डिवाइस को पावर देने के लिए 4,000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में साइड माउंडेट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।