पांच कैमरे और बड़ी स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन LG K92, जानें फीचर्स

LG ने अपने अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन K92 को लॉन्च किया है। हाल की में कंपनी ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन LG Velvet 5G को पेश किया था। अब कंपनी ने अपने बजट यूजर्स के लिए इस नए स्मार्टफोन को पेश किया है। LG K92 5G को अमेरिकी टेलिकॉम कंपनियों के माध्यम से बेचा जाएगा। इस स्मार्टफोन का मुकाबला OnePlus Nord N10 5G से होगा। आइए, जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में।

LG K92 5G कीमत

सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और उपलब्धता के बारे में। LG K92 5G को अमेरिका में लॉन्च किया गया है। ये अमेरिकी टेलिकॉम कंपनियों AT&T, Cricket और US Cellular के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। AT&T यूजर्स को यह स्मार्टफोन $394.99 (लगभग 29,387 रुपये) की कीमत में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Cricket इस स्मार्टफोन को $359.99 (लगभग 26,783 रुपये) की कीमत में सेल के लिए उपलब्ध कराएगी। वहीं, US Cellular इसे $350 (लगभग 25,500 रुपये) की कीमत में सेल के लिए उपलब्ध कराएगी। इसे 19 नवंबर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पेसिफिकेशन्स

फोन के फीचर्स की बात करें तो ये टू टोन फिनिश और नए डिजाइन वाले क्वाड रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। फोन में 6.7 इंच का FullVision डिस्प्ले पैनल दिया गया है। फोन के डिस्प्ले में पंच-होल कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है। फोन Qualcomm Snapdragon 690 5G प्रोसेसर पर रन करता है। यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज ऑप्शन 6GB RAM + 128GB में आता है। इसकी स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक एक्सपेंड की जा सकेगी।

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा दिया गया है। फोन का प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ दिया गया है। फोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन के बैक में LED फ्लैश भी दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4,000mAh की बैटरी क्विक फास्ट चार्ज फीचर के साथ दिया गया है। साथ ही साथ इसमें USB Type C कनेक्टिविटी जैक भी दिया गया है।