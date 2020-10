LG Wing मोस्ट इनोवेटिव रोटेटिंग ड्यूल डिस्प्ले स्मार्टफोन अब भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। LG India ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस स्मार्टफोन का प्रोमो वीडियो टीज किया है। LG Wing को भारत में 28 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। LG Wing को पिछले महीने ग्लोबली लॉन्च किया गया था। यह स्मार्टफोन मेन स्क्रीन के साथ-साथ एक स्वीवेल स्क्रीन के साथ आता है, जिसे 90 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई तरह से सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन भी दिए गए हैं जो डिवाइस को मल्टी टास्किंग के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। Also Read - LG Q52 स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च, सामने आए कुछ स्पेसिफिकेशन्स

LG Wing को भारत में 28 अक्टूबर को दिन के 11:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इस साल आयोजित होने वाले अन्य इवेंट की तरह LG Wing का भी लॉन्च इवेंट वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। फोन की कीमत की बात करें तो दक्षिण कोरिया में इसे KRW 10,98,900 (लगभग 71,400 रुपये) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। भारत में भी इसे इसी प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। फोन 128GB के बेस वेरिएंट के साथ आता है। इसे दो कलर ऑप्शन्स अरूरा ग्रे और इल्यूजन स्काई में लॉन्च किया जा सकता है।

Looking for a new phone? Tired of reading reviews and confused about which phone to buy?#ExploreTheNew epic #LGMobile launch on 28th of October, 2020! Only 5 days to go! pic.twitter.com/PJxbaXlrnc

— LG India (@LGIndia) October 23, 2020