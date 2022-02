चीज बर्गर इमोजी बहस में एप्पल और गूगल की मदद करने सामने आया McDonald इंडिया

पिछले हफ्ते अंत में, एक दिलचस्प बहस सोशल मीडिया पर छाई रही, जो कि एक बर्गर इमोजी में चीज पर आधारित थी और इस बहस का लक्ष्य गूगल और एप्पल थे। क्योंकि गूगल अपने बर्गर इमोजी में चीज को नीचे रखता है। जबकि एप्पल चीज को ऊपर रखता है। जिसके बाद यह बहस इतनी बढ़ गई कि खुद ​गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इस पर स्टेटमेंट दी। अभी भी यह बहस थमने का नाम नहीं ले और अब McDonald इंडिया ने इस बहस को खत्म करने के लिए कदम बढ़ाया है। Also Read - इस भारतीय रिसर्चर ने कर दिखाया ऐसा काम कि गूगल कर रहा जमकर तारीफ

McDonald इंडिया ने इस भ्रम को समाप्त करने और साथ ही खुद को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए एक वीडियो ट्विट किया है, जिसमें कहा गया है कि 'चीज पैटी के नीचे हो या उपर, बर्गर हर तरह से स्वादिष्ट होगा, अगर वह McDonald का है'। इसे भी देखें: Bingo F2 फिटनेस बैंड भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 1,599 रुपए

अब, McDonald ने वास्तव में बहस को आसान बना दिया है, एप्पल, गूगल और केएफसी वास्तव में इस बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। पिछले शनिवार, मीडिया के विश्लेषक थॉमस बैकडल ने अपने इमोजी के रूप में बर्गर को देखकर गूगल और इसके प्रतिद्वंद्वी एप्पल के बीच एक बड़ा अंतर बताया। गूगल के बर्गर इमोजी में पनीर नीचे रखता है, जबकि एप्पल ने इसे शीर्ष पर रखता है और यह प्रश्न जंगल में आग की तरह फैलाना शुरू हो गया। जल्द ही, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इसमें कदम रखा और कहा कि वे इस मुद्दे को प्राथमिकता पर संबोधित करेंगे।

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017