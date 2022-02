Meizu और MediaTek बेस्ट फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर कर रहे काम

स्मार्टफोन में दी जाने वाली टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है। आए दिन स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां विभिन्न स्तरों पर नए इनोवेशन कर रही हैं। इस साल ऐज-टू-ऐज डिसप्ले को सैमसंग Galaxy S8 Duo (Galaxy S8 और Galaxy S8 Plus) में देखा गया वहीं, iPhone X के लॉन्च होने के साथ ही इनोवेशन को एक अलग लेवल पर देखा गया। iPhone X में एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फेशियल रिकग्निशन को पेश किया गया जो कि उपभोक्ता के फेस को देख कर अनलॉक होता है। Also Read - MediaTek ने लॉन्च किया Dimensity 9000 सुपरफास्ट 5G प्रोसेसर, Qualcomm को मिलेगी चुनौती

Meizu ग्लोबल मार्केटिंग के हैड Ard Boudeling ने ट्विट कर कहा है कि हम (@MediaTek) एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे बेस्ट फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को फोन में उपलब्ध कराया जा सके। हमें उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी को साल 2018 में दिखाया जाएगा। इसके अलावा Meizu और MediaTek की साझेदारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसे भी देखें: कुछ इस तरह का है Skype का नया डेस्कटॉप वर्जन, कई बदलावों के साथ उपलब्ध Also Read - Redmi Note 10s Review in Hindi: स्टाइलिश लुक और अच्छी परफॉर्मेंस वाला बजट स्मार्टफोन

We’re working together with @MediaTek to create the best facial recognition technology on smartphones. We hope to show you in 2018. pic.twitter.com/lYnFXMtblL

— Ard Boudeling (@ArdCB) October 30, 2017